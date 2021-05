Western Digital poprvé představuje novou značku SanDisk Professional

Tisková zpráva: Společnost Western Digital tento týden na online tiskové konferenci Flash Perspective představila novou značku SanDisk Professional, která přináší prémiová řešení úložišť pro tvůrce digitálního obsahu a všechny profesionály. Od produkování nejnovějšího filmového kasovního trháku po zachycení jedinečného okamžiku na svatbě ve vzdálené lokalitě až po spravování digitálního obsahu s obchodně důležitými daty, výkonné portfolio řady SanDisk Professional je navrženo tak, aby poskytovalo škálovatelnost, vysoký výkon a spolehlivá řešení napříč odvětvími po celém světě.

Profesionální digitální obsah je v neustálém pohybu. Obsah, který je zachycen nebo vytvořen, musí být bezpečně uložen, přenesen, přehrán, sdílen a archivován. Značka SanDisk Professional nabízí širokou škálu nástrojů stavěných na míru a dokáže jednotlivé kroky uvedeného procesu harmonizovat.

„Jsem profesionální fotograf a tvůrce filmů a to, co mne živí, závisí na tom, zda a jak práci dokončím. Není zde prostor pro žádnou chybu. Pro práci v terénu potřebuji nejpokročilejší, spolehlivé a důvěryhodné vybavení,“ říká Lucas Gilman, fotograf a filmový tvůrce dobrodružných filmů, a dodává: „Po mnoho let se spoléhám na řešení od značek SanDisk a G-Technology, protože mi umožňují se soustředit na zachycení jedinečného okamžiku s jistotou, že moje kreativní práce nebude přerušena, a bez obav, zda použitá technika drží krok s mými požadavky.“

Jim Welsh, viceprezident a generální manažer společnosti Western Digital pro spotřebitelská řešení dodává: „Naši zákazníci spoléhají se svojí celoživotní prací na naše produkty. Navrhujeme a tvoříme řešení pro každou fázi v jejich kreativním procesu a harmonizujeme práci našich zákazníků, kteří tak mohou šetřit čas a více se soustředit na kreativitu. Rozšíření naší rodiny značek o SanDisk Professional nám umožní nabízet pokročilá řešení lidem po celém světě, kteří se spoléhají na nejlepší dostupnou technologii pro svoji inspirativní práci.“

Zrozena na základech světově proslulé spotřebitelské značky SanDisk® a značky profesionální třídy G-Technology™, která byla po desetiletí volbou hollywoodských profesionálů, nová řada SanDisk Professional nabízí šestnáct modulárních řešení pro pracovní proces s výkonem na profesionální úrovni a spolehlivostí podnikové třídy. Mezi těmito produkty jsou nově:

Paměťová karta PRO-CINEMA CFexpress VPG400 – zcela nová, odolná karta profesionální třídy pro tvůrce videí a filmů, kteří potřebují nepřerušený výkon pro nahrávání videa při minimální rychlosti 400 MB/s** při současném udržení požadavků, kterým dnešní průmysl videa, televizního vysílání a filmů čelí. Očekává se, že nová karta CFexpress® bude k dostání v létě tohoto roku.

Čtečky řady PRO-READER – čtyři nová zařízení PRO-READER s rozhraním USB-CTM podporující SuperSpeed USB 10 Gbs. Čtečky jsou navrženy tak, že spolupracují s nejnovějšími a nejběžnějšími kamerovými médii včetně paměťových karet CFastTM, CFexpress, RED Mini-Mag®, CF, microSDTM a SDTM. Očekává se, že nové čtečky budou k dostání v létě tohoto roku

Dokovací stanice PRO-DOCK 4 – nová, revoluční dokovací stanice se čtyřmi sloty, která spojí uložení a zachycení skutečně škálovatelným zařízením pro stahování dat, které uchrání kritický čas a peníze při práci s více kamerami. Očekává se, že dokovací stanice pro simultánní práci se čtyřmi kartami PRO-DOCK 4 bude k dostání koncem tohoto léta.

Externí SSD disk G-DRIVE™ ArmorLock™ Encrypted NVMe™ 4 TB* společně s důvěryhodnou řadou přenosných odolných disků G-DRIVE™, stolní zařízení (nyní s podporou Thunderbolt 3 a USB-C) s disky podnikové třídy Ultrastar® a transportovatelná úložiště G-RAID™ a G-RAID SHUTTLE, řešení podnikové třídy RAID, která nabízejí výjimečnou řadu spolehlivých, vysoce výkonných disků s velkou kapacitou pro cokoli, od přenosu více než 100 TB zálohovaných dat až po archivaci jakéhokoli kritického digitálního obsahu. Očekává se, že široká řada nových disků bude uváděna na trh počátkem měsíce června.

Více o řadě prémiové třídy SanDisk Professional, portfoliu s produkty o vysokém výkonu, které pomáhají profesionálům mít práci hotovu dříve a s větší efektivitou – od vysoce rychlostního stahovaní dat z paměťových karet, super rychlých přenosů a zálohy, až po masivní kapacitu pro konsolidované zálohování a přístup k datům najdete na webu SanDiskProfessional.com.

