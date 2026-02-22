Vyzkoušeli jsme FIFA World Cup edici SanDisk Portable SSD a USB-C: Skvělý parťák každého fanouška fotbalu

Mistrovství světa ve fotbale 2026 bude podle všeho jedna z největších sportovních událostí historie. Tři hostitelské země, rekordní počet týmů, obří mediální pokrytí a hlavně miliardy fotek a videí, které zaplaví internet, ale ještě předtím samozřejmě interní úložiště telefonů, počítačů či tabletů.
Tohoto faktu si je velmi dobře vědom i SanDisk, který proto už před pár měsíci představil oficiálně licencovanou FIFA World Cup 2026™ edicí svých úložných řešení a já měl možnost si vyzkoušet dva produkty – flash disk SANDISK USB-C ve tvaru píšťalky a přenosný SANDISK Portable SSD. A i když na první pohled působí jako tematická limitka pro fanoušky, realita je taková, že oba produkty mají mnohem širší využití.
SANDISK USB-C: FIFA World Cup 2026™
Začnu menším kouskem, tedy flash diskem ve tvaru píšťalky. Upřímně ano, jakmile jej uvidíte poprvé, asi vám na první dobrou bleskne hlavou myšlenka, že jde o hezkou „reklamní“ flashku. Jenže ona je díky svým specifikacím opravdu dobrá.
Design je hravý, ale nepůsobí lacině. Píšťalka není přehnaně velká, plast nepůsobí levně a díky šňůrce si ji opravdu můžete hodit na krk nebo připnout k batohu. Je to tedy spíš stylový doplněk než klasický „nudný“ flash disk. A upřímně, v době, kdy většina úložišť vypadá jako anonymní černá krabička, je trochu charakteru vlastně příjemná změna. Navíc si můžete tuto legrácku pořídit v různých barvách, přičemž mě dorazila univerzální „Global“ verze v černé. K dispozici je ale ještě zelená Mexico Edition, modrá USA Edition, červená Canada Edition a pro fajnšmekry pak pozlacená Gold Edition.
Co mě ale zajímalo víc než vzhled, byla rychlost, u které jsem byl vcelku mile překvapen. Čtení až 300 MB/s je totiž na takhle malý disk velmi solidní hodnota. Přetahoval jsem několik větších videí z telefonu, přičemž přenos byl otázkou pár desítek sekund. Nebude vás tedy otravovat žádné čekání, žádné nervózní poklepávání prsty, ani žádné otázky typu „proč to zase stojí na 0 %“. Přenos byl stabilní, bez výrazných propadů rychlosti po prvních pár sekundách, což u levnějších flash disků není vždy samozřejmost. Je tu však jeden pro mě dost zásadní a nepříjemný háček.
Fotogalerie
Flashka má sice USB-C konektor, který je dnes samozřejmost, a tady funguje přesně tak, jak má. Chybí tu však podpora iOS/iPadOS zařízení, což mě docela překvapilo a což je za mě škoda. V kontextu turnaje, kdy budete rychle přesouvat fotky a videa, totiž může jít o docela nepříjemné omezení, protože iPhone s sebou mít bude leckdo.
Kapacita až 128 GB není nic extrémního, ale ruku na srdce – pro běžného fanouška, natožpak uživatele je to víc než dost. Fotky ze stadionu, videa oslav, pár sestřihů, ale i vaše pracovní textové soubory, nějaké ty fotky a tak podobně … tohle disk zvládne s přehledem. Pokud natáčíte ve 4K a nechcete nic mazat, zaplníte ho rychleji, ale jako mobilní rozšíření paměti telefonu je to ideální řešení.
Upřímně? Kdybych byl na turnaji osobně a používal Android, tohle je přesně ten typ drobnosti, který bych si vzal s sebou. Nejen kvůli stylu, ale protože má reálné využití. A to je podle mě u podobných edic klíčové.
SANDISK USB-C: FIFA World Cup 2026™ lze zakoupit zde
SANDISK Portable SSD: FIFA World Cup 2026™
Portable SSD je úplně jiná liga. Tady už se nebavíme o doplňku, ale o seriózním pracovním nástroji. Kapacita 1 TB je dnes takový rozumný základ pro každého, kdo pracuje s videem. A pokud plánujete točit 4K záběry, dělat reportáže nebo prostě jen nechcete řešit, že vám dochází místo, je to obrovská výhoda.
Rychlost čtení až 800 MB/s je znát okamžitě. Přenos větších souborů z notebooku probíhá svižně a práce přímo z disku (například náhled videí nebo import do editačního softwaru) je bez zbytečných záseků. Není to samozřejmě interní NVMe, ale na přenosný disk je to velmi slušný výkon. V běžném workflow jsem neměl pocit, že by mě disk brzdil.
Fotogalerie #2
Co oceňuji osobně, je konstrukce. Disk je lehký, kompaktní a gumový háček na přichycení k batohu není jen marketingový detail. Když někam vyrážím s technikou, mám rád, když věci nemusím složitě hledat po kapsách. Tady ho prostě připnete a jdete. A protože je malý a lehký, nezabere v batohu prakticky žádné místo.
SanDisk navíc deklaruje odolnost proti pádu až ze dvou metrů. Nezkoušel jsem to házet o zem (a ani to nedoporučuji), ale konstrukce působí robustně a věřím, že běžné cestování bez problémů přežije. V kombinaci s tím, že disk neobsahuje žádné mechanické části jako klasický HDD, je to řešení, které si klidně vezmete i do terénu bez obav.
Za zmínku stojí i to, že Portable SSD samozřejmě není uzavřený do nějakého „turnajového světa“. Klidně ho můžete používat roky po skončení šampionátu jako klasický externí disk na projekty, zálohy nebo přenos dat mezi zařízeními. FIFA branding je zde spíš příjemný bonus než něco, co by vás omezovalo.
SANDISK Portable SSD: FIFA World Cup 2026™ lze zakoupit zde
Resumé
Celkově mě tahle dvojice překvapila tím, že není jen o emocích kolem fotbalu. Jasně, sběratelská nálepka a tematický design potěší, ale základ je pořád solidní hardware, což je podle mě správný přístup. Neprodává se zde jen logo turnaje, ale funkční úložiště, které obstojí i bez něj.
Když to vezmu čistě prakticky, USB-C píšťalka je stylový, rychlý a funkční flash disk, který potěší fanoušky a zároveň nezklame výkonem. Portable SSD je pak plnohodnotný pracovní nástroj s dostatkem prostoru i rychlosti. Jeden je ideální jako rychlé rozšíření telefonu, druhý jako seriózní základ pro archiv i práci s většími soubory.
Pokud jste tedy fanoušek fotbalu, budete mít radost. A pokud vám jde primárně o data, výkon a praktičnost, neuděláte chybu ani bez ohledu na to, co je zrovna za turnaj. Tady se totiž nehraje jen na emoce, ale i na výkon.