Hearthstone se (nejen) na iPhonech brzy rozroste o mini sadu Wailing Caverns

Jsou to jen necelé dva měsíce, co do karetního Hearthstonu dorazilo poslední velké rozšíření Forged in the Barrens. Sada, jež nám ukázala nehostinné pustiny Azerothu, také představila několik důležitých postav, žoldáků, z nichž se měli stát protagonisti současného herního roku. To jsme ještě nevěděli, jak rychle je uvidíme znovu. Vývojáři z Blizzardu totiž oznámili, že mezi dvěma velkými expanzemi se znovu můžeme těšit na novou mini sadu. Ta ponese tentokrát název Wailing Caverns a bude přímo navazovat na již zmíněné Forged in the Barrens. Přes to, že jde o menší sadu, láká na ní Blizzard tak, jak se sluší a patří u každé velké expanze, pěkným animovaným trailerem.

Ve Wailing Caverns se přidáte ke skupině žoldáků, kteří během průzkumu pustin narazí na podivně vypadající jeskyně. V nich probudí archdruida Naralexe, jež z jejich přítomnosti není vůbec nadšený. Co se v jeskynních komplexech poté bude dít, už uvidíte na jednotlivých kartách. Wailing Caverns jich nabídne celých třicet pět, přičemž si je budete moci všechny pořídit v kompletním balení buď za dva tisíce herních goldů, nebo za necelých patnáct euro. Jakožto rozšíření předchozí velké sady mini set nepředstaví žádné velké novinky, na nové hru měnící mechaniky si tak budete muset počkat až další velkou expanzi. Wailing Caverns bude ve hře k dispozici od 3. června.