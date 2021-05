Bloomberg: AirPods 3 dorazí na podzim, AirPods Pro 2 nakonec až příští rok

Letošek nebude nakonec na sluchátka AirPods tak bohatý, jak se zprvu očekávalo. Zatímco ještě před pár týdny se totiž počítalo s tím, že se v průběhu letoška dočkáme takřka 100% odhalení nové generace jak základního, tak Pro modelu, podle nových zpráv Bloombergu dorazí nakonec jen jeden z nich. A to navíc později, než se donedávna myslelo.

Zdroje Bloombergu potvrdily, že plány Applu na brzké odhalení AirPods 3 i AirPods Pro 2 vzaly nedávno z neznámých důvodů za své a kalifornský gigant byl tak nucen vymyslet nový plán představení. Ten je v současnosti takový, že na podzim letoška světu odhalí zatím alespoň AirPods 3. generace s designem velmi podobným tomu, který nabízí AirPods Pro. V průběhu příštího roku pak své fanoušky potěší druhou generací AirPods Pro, která by měla dostat do vínku nové pohybové senzory pro sledování aktivity. De facto by se tak z nich měly alespoň částečně stát druhé Apple Watch a uživatelé by si tak přes ně měli být schopni zaznamenávat alespoň elementárně svůj trénink či údaje o zdraví jako například tepovou frekvenci.

Co se týče designu AirPods Pro 2. generace, o tom zřejmě ještě rozhodnuto úplně není. V úvahu totiž připadá jak zachování nynějšího “nožkového” vzhledu, tak i výrazný redesign, který by AirPods Pro 2 přiblížil chystaným Beats Studio Buds. Jednalo by se tedy o sluchátka bez nožky, zato však s poměrně masivním tělem. Jelikož si však není Apple tímto designem tak úplně jistý, chce si jej nejprve otestovat právě na modelu od Beats. Ten by měl dorazit na pulty obchodů příští měsíc.