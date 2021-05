Podívejte se na zajímavé srovnání letošního iMacu s iMacem G3 z roku 1998

Tento měsíc byly konečně uvedeny do prodeje letošní nové iMacy s procesory M1 od Applu. Od předchozích iMaců se letošní přírůstky liší na první pohled zejména svými barvami, díky čemuž je tento model často přirovnáván k iMacu G3 z konce devadesátých let minulého století. Vedle nejrůznějších unboxingů a recenzí jsme se tak tento týden dočkali mimo jiné také videa, na kterém můžete oba iMacy vidět bok po boku.

Autorem videa je Stephen Hackett – podcaster a odborník na historii společnosti Apple – který se rozhodl porovnat starý iMac G3 v odstínu Tangerine a nový oranžový iMac s procesorem M1. Stephen Hacket má iMacy G3 opravdu v oblibě – v roce 2016 se mu podařilo úspěšně získat všech třináct barevných variant tohoto modelu. Poté, co se mu povedlo dát všechny kousky této obdivuhodné kolekce do pořádku, věnoval je muzeu Henry Forward. Hackett přiznává, že se jej na porovnání obou oranžových iMaců vlastně nikdo neptal, ale pro něj to rozhodně byl velmi příjemný a zábavný návrat zpět do minulosti.

Sledovat přímé porovnání rozdílů mezi oběma počítači je skutečně velmi působivé, a pokud máte také slabost pro iMacy G3, bude vás Hackettovo video rozhodně bavit. Jak o iMacu G3, tak i o letošních nových iMacích se říká, že jsou symboly počátku nové éry počítačů od Applu. Pokud vás video, které Stephen Hacket natočil, zaujalo, můžete si jeho další práci prohlédnout na webu 512pixels.