McDonald’s: Pojďte k nám pracovat, dáme vám za to iPhone

Práci v řetězcích rychlého občerstvení bere mnoho lidí jen jako přestupní stanici k něčemu lepšímu. Ostatně, právě proto v nich zpravidla pracují studenti či obecně mladé ročníky, které na směrování svého života ještě pracují. Právě takto nastavený zaměstnanecký systém se však nyní stal kvůli koronaviru v některých státech problémem, který provoz některých fastfoodů ohrozil. Své by o tom mohl vyprávět třeba americký McDonald’s, který se dokonce minimálně v jedné pobočce rozhodl lákat potenciální zaměstnance na netradiční benefit – iPhone.

Zdroj: Redakce Letem světem Applem

Smartphone z dílny Applu je věc, na kterou mladí zkrátka slyší. Myslí si to i provozovatel McDonald’s v Altmontu v Illinois, který už byl z nedostatku zaměstnanců natolik nešťastný, že začal lákat na nástupní benefit ve formě iPhonu. Zdánlivě skvělá odměna má však háček. Aby jí totiž noví zaměstnanci získali, bylo potřeba odpracovat v McDonald’s minimálně půl roku, nechodit do práce pozdě, nemít absence a plnit firemní cíle. Z nabídky inzerátu navíc nebylo jasné, zda noví zaměstnanci dostanou nejnovější iPhone, či některý ze starších modelů. Druhá varianta by nicméně zcela určitě nikoho neudivila. Pro člověka, kdo chce ve fastfoodu pracovat déle je to ale i tak bezesporu příjemný bonus, který se neodmítá.