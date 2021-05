Unikly další novinky z iOS 15

Od představení iOS 15 nás dělí už jen necelé dva týdny, což ve světě Applu znamená jediné – intenzita úniků informací o novinkách, které se v systému objeví pozvolna graduje. Další hrstka informací o chystané novince vyplula na světlo světa dnes v noci a vypadá velmi zajímavě. Co tedy dle ní iOS 15 dostane?

Zdroje začínajícího leakera Connora Jewissa tvrdí, že nás v iOS 15 čeká kromě určitých vylepšení Dark Modu či aplikace Zprávy třeba i příchod nové funkce pro sledování jídla, která bude integrovaná do aplikace Zdraví. Nutno přitom podotknout, že podobné plány v minulosti nepřímo naznačil i samotný Apple, který se v jednom ze svých dotazníků právě na zaznamenávání jídla, byť přes Apple Watch, dotazoval. Díky této vychytávce by tak mohlo být možné žít ještě zdravějším životním stylem, protože bychom skrze ní měli dobrý přehled o tom, co vše jsme za daný den, týden či měsíc snědli.

Koncept iOS 15:

Mezi další novinky iOS 15, které však byly odhaleny již dříve, pak patří přepracované notifikace, u kterých by se měly změnit “bannery” vyjíždějící z horní části obrazovky či se zobrazující na uzamčeném displeji. Na tom by pak měly nově být vidět i další notifikační prvky, které by nám měly pomoci v rychlém zorientování se ve všem důležitém. Počítat se má rovněž s vylepšením soukromí a u iPadů pak přepracovanou domovskou obrazovkou, která by měla podporovat widgety ve stejném formátu jako je tomu nyní u iPhonů – tedy po celé své ploše.