Únik reálných fotek částí nových sluchátek z dílny Applu potvrdil jejich design

Je tomu jen pár týdnů, co z iOS 14.6 a tvOS 14.6 unikly obrázky nových sluchátek z dílny Applu, respektive pak z dílny jeho dceřiné společnosti Beats, která spadá pod kalifornského giganta od roku 2014 a který od té doby do jejích produktů výrazně promítá své technologie. Ostatně, stačí se podívat na čipovou výbavu sluchátek Beats z posledních let a hned musí být každému jasné, odkud vítr vane. Čipy v nich jsou totiž naprosto shodné s těmi, které používá Apple v AirPods. A právě výše zmíněná nedávno uniklá sluchátka se nyní ukázala na prvních reálných fotkách – tedy alespoň částečně.

O zveřejnění fotek se postaral portál MySmartPrice, jehož zdroje se v minulosti již několikrát ukázaly jako jedny z nejpřesnějších vůbec. Na snímcích, které si můžete prohlédnou v galerii vedle tohoto odstavce na prvních dvou místech, můžete vidět zadní část sluchátka s otvory na senzory, která potvrzuje design velmi podobný například Galaxy Buds od Samsungu. Jednat se tedy bude o sluchátka bez jakékoliv nožky, která je typická právě pro AirPods, zato však s poměrně mohutným “tělem”, které bude obsahovat vše potřebné. Co se však nabíjení týče, o to se postará nabíjecí krabička velmi podobná té z AirPods.

Kdy přesně Apple nová sluchátka světu odhalí je v tuto chvíli ve hvězdách. Je nicméně možné, že se tak stane už v horizontu několika dnů, jelikož by pro ně měl podle dostupných informací již mít opatřené všechny potřebné certifikace. Tak či tak, o žádnou slávu se jednat nebude. Produkty od Beats jsou totiž dlouhodobě představovány jen skrze tiskové zprávy bez většího poprasku a je proto jasné, že ani tentokrát se nebude jednat o něco zajímavějšího – tím spíš, když se od sluchátek žádné zázračné funkce neočekávají.

