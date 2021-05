Reálné Siri zkomplikovala umělá asistentka Applu život. Teď za to od něj chce „bolestné“

Hlasová asistentka Siri je součástí jablečných operačních systémů již pěkných pár let. Většina z nás již dávno ví, že žena, která jí vůbec poprvé propůjčila svůj hlas, se jmenuje Susan Benett. Méně známým je ale fakt, že Siri získala své jméno díky Dagu Kittlausovi, kterému se líbilo, jaký význam má toto jméno v Norsku. Kittlaus byl jedním ze zakladatelů startupu, pod jehož křídly Siri původně vznikla, a kromě významu jej k volbě tohoto jména inspirovala jeho stejnojmenná kolegyně. Dotyčná ale není zdaleka jedinou ženou, která je nositelkou tohoto neobvyklého jména. Mladá žena jménem Siri Hafso nyní požaduje po Timu Cookovi jistou kompenzaci. Co ji k tomu vede?

Zmíněná mladá žena je kromě jiného také velkou příznivkyní společnosti Apple. Podle jejích vlastních slov ji ale unavují neustálé vtípky, kterým musí čelit kvůli shodě svého jména s názvem jablečné virtuální hlasové asistentky. Proto se rozhodla, že osloví Tima Cooka, aby jí pomohl tuto nepříjemnou situaci částečně vyřešit. Siri Hafso zaslala Cookovi e-mailovou zprávu, ve které mu sdělila svůj příběh.

Když byla malá, většinou jí lidé jen chválili její krásné a jedinečné jméno, vše se ale začalo měnit po roce 2011, kdy Apple poprvé oficiálně představil svou stejnojmennou asistentku. Od této chvíle musela dotyčná čelit vtipným dotazům a narážkám na iPhone a iOS, kdykoliv někomu sdělila své jméno. To bylo podle jejích vlastních slov natolik otravné, že ji to dokonce donutilo si v práci změnit jmenovku. „Pokaždé, když někomu řeknu své jméno, komentuje to. Pokaždé!“, uvádí Siri Hafso. Možná vás napadne, že mladá žena po Cookovi požaduje, aby hlasovou asistentku přejmenoval, Siri ale stačí něco mnohem menšího a jednoduššího – vlastní MacBook. Siri Hafso podle svých slov v současné chvíli vlastní „pouze“ iPad Air druhé generace, a MacBook si občas půjčuje od svých rodičů. Chtěla by ale něco spolehlivějšího než je tablet z roku 2014. Siri Hafso dále uvádí, že se blíží její třicáté narozeniny, a dárek od Tima Cooka by ji potěšil.