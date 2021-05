Navigace pro turisty: 5 nejlepších z nich pro iPhone, které nesmí chybět žádnému turistovi

Navigace pro turisty jsou vyhledávány především v letních měsících, které se letos nezadržitelně blíží. Minulý rok navíc cestování kompletně odrovnala pandemie koronaviru, tudíž se dá očekávat, že o turistické aplikace a navigace bude letos obrovský zájem. Pokud už se tedy nemůžete dočkat, až pěšky či na kole vyrazíte na nějaký pořádný výšlap či výjezd, tak se prozatím můžete alespoň vybavit těmi nejlepšími aplikacemi, které by vám neměly v iPhonu chybět. Pojďme se společně na 5 těchto navigačních aplikací pro turisty podívat.

Na kole i pěšky

Už z názvu této aplikace můžete poznat, že v ní najdete především podrobné mapy pro turisty i cyklisty. V rámci Na kole i pěšky najdete nespočet různých stezek pro pěší, horská kola, in-line bruslaře, veslaře a běžkaře, mimo to nechybí ani naučné stezky. Veškeré výlety si v této aplikaci zvládnete jednoduše naplánovat ještě před tím, než se vydáte na cestu. Ono naplánovat si trasu předem je relativně důležité, aby vás poté nic nepřekvapilo. V rámci této aplikace si můžete nechat zobrazit několik desítek tisíc zajímavých míst, která můžete zahrnout do své trasy. Kromě map jako takových lze Na kole i pěšky využít také jakožto „průvodce“ různými muzei, atrakcemi, galeriemi, památkami a dalšími místy.

Aplikaci Na kole i pěšky stáhnete zde

Mapy.cz

Pokud patříte mezi pravidelné čtenáře našeho magazínu, tak už jste si dost možná všimli, že jsme se o aplikaci Mapy.cz od Seznamu zmínili ve všeobecných nejlepších navigačních aplikacích. V případě, že se hodláte pohybovat v České republice, tak věřte, že lepší a podrobnější navigační aplikaci byste hledali jen marně. Naprosto stejně to platí i v případě, že se řadíte mezi turisty, cyklisty, vodáky či běžkaře. Aplikace Mapy.cz nabízí turistické mapy nejen z České republiky, ale z celého světa. Vybrané mapy si samozřejmě můžete jednoduše stáhnout do paměti vašeho zařízení, takže vás rozhodně nepřekvapí ani místa bez signálu. Součástí aplikace Mapy.cz je skvělá funkce pro plánování výletů, díky kterému si můžete do vaší trasy přidat také nějaké to zajímavé místo. Mapy.cz by se tedy bezesporu měly nacházet v telefonu každého z nás – ať už z důvodu klasické navigace, anebo té turistické.

Aplikaci Mapy.cz stáhnete zde

Maps.me

Většina z vás si zajisté pod pojmem turistika představí hodiny strávené v přírodě či na horách. Existuje však také něco jako městská turistika. Pokud nejste úplně stvoření pro to, abyste se procházeli po lesích a horách a namísto toho vás zajímají především velká města, tak by ve vašem telefonu neměla chybět aplikace Maps.me. Tato aplikace disponuje obrovskou databází bodů zájmů ve městech. Ať už tedy hledáte například toalety, restaurace, bankomat či například bezplatné připojení k Wi-Fi, tak se vám určitě Maps.me budou hodit. Pravdou každopádně je, že větší počet těchto bodů zájmů se nachází opravdu pouze ve velkých městech. Na vesničkách Maps.me tedy úplně využijete. Tato aplikace nabízí opravdu jednoduché uživatelské rozhraní a neustále do ní přibývají nové funkce a body zájmů, což se rozhodně hodí. Berte na vědomí, že tato aplikace zprostředkovává pouze offline mapy – před vyražením do města si je tedy prvně musíte stáhnout.

Aplikaci Maps.me stáhnete zde

Mobilní turista

Rozhodnete-li se pro stažení aplikace Mobilní turista, tak se můžete těšit na opravdu jednoduchou aplikaci. Jak se ale říká, v jednoduchosti je krása. V rámci Mobilního turisty najdete tisíce různých turistických a cyklistických stezek – je tedy více než jasné, že si vyberete. Kromě stezek v aplikaci najdete také různé body zájmu, a to například v podobě muzeí, galerií, památek či kulturních akcí. I tato aplikace je samozřejmě neustále aktualizovaná, takže do ní pořád přibývají nová místa, která můžete zahrnout do vašeho příštího výletu. Dobrou zprávou je, že do databáze zajímavých míst můžete klidně přispět i přímo vy. Veškeré stezky si v aplikaci Mobilní turista můžete pohodlně filtrovat, a to například podle obtížnosti, převýšení, délky, apod. Zobrazit si můžete také hodnocení a fotografie ostatních turistů.

Aplikaci Mobilní turista stáhnete zde

PhoneMaps

Poslední aplikací v našem seznamu nejlepších navigací pro turisty je PhoneMaps. Tato aplikace vám nabídne přístup k turistickým a cyklistickým mapám. S pomocí PhoneMaps si tedy můžete naplánovat takový výlet, o kterém se vám ještě nesnilo – a to dokonce v celé Evropě. Pokud si naplánujete nějakou trasu, tak si ji můžete dokonce uložit, anebo ji s kýmkoliv sdílet. Jednotlivé úseky mapy jsou rozdělené na oddíly, které si můžete stáhnout do paměti vašeho zařízení pro offline použití, což se rozhodně hodí pro případ, že byste nějakou dobu neměli signál. O přísun cykloturistických map se v Česku stará cykloserver.cz, díky kterému získáte kompletní informace o cyklostezkách, například o obtížnosti, sjízdnosti či převýšení. PhoneMaps jsou k dispozici naprosto zdarma, sem tam se objeví nějaká ta reklama.

Aplikaci PhoneMaps stáhnete zde