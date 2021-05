Nakupujete hudbu na iTunes? Na bezztrátový formát zapomeňte 

S veškerým vzrušením ale i zmatkem kolem oznámení bezztrátového poslechu v Apple Music, se zdá, že je tu jedno velmi významné omezení této služby, o kterém Apple zatím víceméně mlčí. Dosud byly totiž všechny informace spojované jen s Apple Music, jinými slovy, na bezztrátový formát v iTunes zapomeňte.

Apple to nastínil už v nedávno uveřejněném dokumentu v rámci své uživatelské podpory. Zde uvádí seznam často kladených otázek ohledně svého nového bezztrátového formátu, kde je přítomna i otázka: „Mohu své nákupy v iTunes opětovně stáhnout v bezztrátové kvalitě?“ Odpovědí na ní budiž: „Pokud se přihlásíte k odběru Apple Music, můžete hudbu bezztrátově stahovat z katalogu této služby.“

Co to znamená? Jednoduše to, že pokud nebudete předplatiteli služby Apple Music, nebudete si moci bezztrátovou kvalitu hudby užít. Ani pokud jste si nakoupili jakékoli množství hudby v rámci iTunes. S její kvalitou se nic nemění (256kbps AAC) a novinka tak přichází skutečně jen do streamovací služby. Navíc to znamená, že i pokud bezztrátovou hudbu v Apple Music stáhnete do svého zařízení, pořád není vaše jako v případě iTunes. Pokud tedy předplatné zrušíte, o přístup k této hudbě přijdete.

Apple tak vlastně nabízí dva hudební katalogy, jeden v rámci iTunes a druhý v rámci Apple Music. I když to tak nemusí vypadat, zejména s ohledem na starší hudbu, a tu charakteristickou pro danou zemi, oba se liší. A to dokonce i poté, co Apple koncem roku 2016 rozšířil Apple Music o všechny funkce iTunes Match.

Samozřejmě je to otázka vyjednání Applu s nahrávacími společnostmi o právech na poskytování obsahu, do jisté míry se ale může jednat i o strategii. Apple bude raději poskytovat přidanou hodnotu streamu v rámci své služby, ve které uživatel platí pravidelné předplatné, než aby z něho dostal jen jednorázovou platbu za podstoupený nákup.

Trh s hudbou iTunes navíc ustupuje právě na úkor streamovacích služeb, protože Applu prakticky nenabízí žádnou konkurenční výhodu. Zavedením „Apple Music Lossless“ může společnost přímo konkurovat službám Tidal Hi-Fi a Amazon Music HD, nemluvě o Spotify, které kvalitnější poslech také teprve chystá. Apple navíc oproti konkurenci nechce za vyšší kvalitu poslechu žádný příplatek.