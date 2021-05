Apple TV se zřejmě v budoucnu dočká podpory Hi-Res Lossless z Apple Music HiFi

Od představení bezztrátových režimů Lossless a Hi-Res Lossless pro Apple Music nás sice dělí již zhruba týden, to však neznamená, že o této novince již víme naprosto vše. Spousty zajímavých věcí totiž vyplouvají na povrch až nyní a to zejména díky průběžnému zveřejňování podpůrných dokumentů Applu. Ten s nimi přitom vůbec spěchat nemusí – novinka je totiž naplánovaná na spuštění v červnu. Co tedy dokumenty prozradily nového?

Zřejmě tou nejzajímavější novinkou související s Apple Music HiFi je možná budoucí podpora Hi-res Lossless režimu u Apple TV. Apple se sice u Hi-Res nechal slyšet, že bude k jeho přehrávání potřeba externí příslušenství ve formě převodníků a dalších audio prvků, ve svém novém podpůrném článku nicméně v souvislosti s Apple TV uvedl, že “aktuálně nepodporuje Hi-Res Lossless”. Právě slovo “aktuálně” tak naznačuje, že se s nasazením podpory tohoto zcela bezztrátového režimu do budoucna u Apple TV počítá, byť není zcela jasné, jak jej Apple docílí jinak než softwarovou aktualizací.

Obecně se dá říci, že podpora Apple Music HiFi je po týdnu od jeho představení ještě zamotanější než tomu bylo minulý týden. Zdá se totiž, že si pro ní Apple přichystal obrovské množství výjimek, které ať už pozitivně či negativně ovlivní jeho využití a které nebyly bohužel vzpomenuty v tiskové zprávě, přes kterou byla novinka oznámena. Dá se navíc očekávat, že zjištění bude v následujících hodinách a dnech ještě víc.