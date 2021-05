Jak je to s Apple Music HiFi v iOS 14.6

Včerejší vydání nové verze operačního systému iOS doprovází mnoho nejasností, které se však točí prakticky jen kolem jedné věci – konkrétně Apple Music HiFi. Právě se spuštěním této novinky totiž mnozí z vás alespoň podle zpráv a komentářů, kterými nás od včerejšího dne zásobujete, v souvislosti s příchodem iOS 14.6 počítali, čemuž se však ve výsledku nelze příliš divit. Samotný Apple totiž slíbil, že bude Apple Music HiFi skutečně jeho součástí. Je tu však jedno velké ale, které mnozí z vás opomněli.

V tiskové zprávě, kterou Apple nový režim Apple Music HiFi oznámil, stálo kromě toho, že bude pro jeho zprovoznění potřeba instalace operačního systému iOS 14.6 a dalších nových verzí OS také to, že se režim spustí až na začátku června. To jinými slovy znamená, že včerejší update váš iPhone na příchod novinky jen připraví a jakmile bude Apple Music HiFi spuštěna, okamžitě jí bude schopen nabídnout a vy si jí tak budete moci užít bez dalšího updatu. Ačkoliv se může zdát toto řešení na první pohled trochu kostrbaté, pravdou je, že jej Apple využívá již řadu let a své služby přesně tímto způsobem spouští.

Pokud by vás pak zajímalo přesné datum spuštění Apple Music HiFi, to bohužel Apple prozatím nezveřejnil. Vzhledem k tomu, že ve své tiskové zprávě hovořil o začátku června se však zdá velmi pravděpodobné, že jej má v plánu uvést coby součást úvodní Keynote vývojářské konference WWDC, která se uskuteční 7. června od 19:00 našeho času. Jasněji ale budeme samozřejmě mít až v jejím průběhu.