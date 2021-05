5 nastavení pro Instagram na iPhone, kterými zlepšíte své soukromí a bezpečnost

Sociální sítě mohou být dobrým sluhou, ale zlým pánem. Využít je můžeme pro extrémně jednoduché spojení s našimi kamarády, anebo třeba s rodinou. Na druhou stranu se ale na těchto sociálních sítích mohou objevit takoví jedinci, kteří chtějí jiným uživatelům nějakým způsobem škodit – a je jedno, zdali pouze na samotné sociální síti, anebo i v reálném životě. Při používání sociálních sítí je tedy nutné, abyste zůstali co možná nejvíce anonymní, zároveň byste se neměli za žádných okolností zmiňovat o svém soukromém životě. Mohli byste toho totiž někdy litovat.

Skrytí počtu To se mi líbí

Již po dobu několika dlouhých měsíců se Instagram pokouší o skrytí počtů To se mi líbí u příspěvků a zhlédnutí u videí. Instagram chce tímto krokem ukázat, že bychom lidi rozhodně neměli hodnotit či soudit podle toho, kolik mají na určitém příspěvku srdíček či zhlédnutí – a já naprosto souhlasím. Počet Te se mi líbí mi byl vždy naprosto ukradený a když jsem později zjistil, že mnozí uživatelé mohou být nízkým počtem srdíček zdrceni, tak jsem se nestačil divit. Pokud byste chtěli u nového příspěvku skrýt počet srdíček, tak se klasicky přesuňte do rozhraní pro přidání. Poté dvakrát klepněte na Další, a poté dole na Pokročilá nastavení. Nakonec aktivujte Skrýt počet To se mi líbí a zobrazení u tohoto příspěvku.

Ochrana před nevhodnými skupinami

V případě, že patříte mezi uživatele sociální sítě Instagram již po dobu několika dlouhých let, tak jste si v poslední době dost možná všimli tzv. botů, kteří se nacházejí prakticky pod každým vlivnějším příspěvkem. Tito boti mají nejčastěji různé sexuální narážky, které mají za úkol jediné – upoutat vaši pozornost. Pokud se dostanete na profil tohoto bota, tak vás ve většině případech odkáže na nějakou podvodnou webovou stránku. V poslední době vás pak tito boti mohou i přidávat do skupin, kde dochází ke sdílení nevhodných a často pornografických stránek. Bojovat proti tomu lze jednoduše. Přesuňte se na váš profil, a pak vpravo nahoře klepněte na ikonu menu. Pak vyberte Nastavení, dále Soukromí, a poté Zprávy. Zde stačí dole u možnosti Umožnit ostatním přidat vás do skupin zaškrtnout Jen lidé, které sledujete. Abyste tuto funkci mohli využít, tak musíte mít aktivní profesionální účet.

Deaktivace Stavu aktivity

Je to již několik měsíců nazpátek, co Instagram přišel s novou funkcí, kterou známe například z Messengeru či jiných chatovacích aplikací. V rámci zpráv na Instagramu si můžete u jednotlivých uživatelů zobrazit, kdy byli naposledy online – a naprosto stejně si tuto informaci mohou ostatní uživatelé zobrazit i o vás. Naštěstí ale existuje možnost, pomocí které lze zobrazování stavu aktivity u vašeho profilu deaktivovat. Je to ale buď všechno, anebo nic. Pokud funkci deaktivujete, tak ostatní uživatelé nebudou schopni vidět váš stav aktivity, tak stejně jej ale neuvidíte ani vy u ostatních uživatelů, a to i přesto, že jej mohou mít zapnutý. Deaktivaci provedete tak, že přejdete na váš profil, a poté klepnete vpravo nahoře na ikonu menu. Dále se přesuňte do Nastavení -> Soukromí -> Stav aktivity, kde deaktivujte možnost Zobrazit stav aktivity.

Kdo mě smí zmínit

V rámci Instagramu můžete využít tzv. zmínky, a to prakticky všude. Ať už se chystáte přidat příběh, příspěvek či komentář, tak zmínku lze vytvořit napsáním zavináče, a poté uživatelského jména. Prostřednictvím zmínek se pak mohou ostatní uživatelé prokliknout přímo na váš profil. Některým uživatelům tohle samozřejmě nemusí vyhovovat, jelikož svůj profil nechtějí zbytečně vystavovat. Naštěstí lze ale i tuto funkci, která se týká zmínek, přenastavit. Nechcete-li ostatním uživatelům povolit, aby vás mohli zmiňovat, tak přejděte na váš profil, a poté klepněte vpravo nahoře na ikonu menu. Dále se přesuňte do Nastavení -> Soukromí -> Zmínky, kde si nastavte buď Lidé, které sledujete, anebo Nikdo.

Nastavení blízkých přátel

Čas od času se asi všichni chceme něčím pochlubit. Ať už se jedná o nový přírůstek do rodiny v podobě domácího mazlíčka, nový počítač či třeba fotografie z dovolené. Ne všechny fotografie se ale hodí zveřejnit přímo na váš profil, popřípadě všem vašim sledujícím do příběhu. Přesně proto existuje sekce blízcí přátelé. Jak už název napovídá, tak si v rámci tohoto nastavení vyberete ty nejbližší přátele a vytvoříte tak jakousi „skupinu“ uživatelů. Této skupině pak můžete veškeré příběhy sdílet zvlášť, například pokud jsou osobnější. Jedince si do blízkých přátel vybírejte opravdu důkladně. Učinit tak můžete tím způsobem, že přejdete na váš profil, a poté vpravo nahoře klepnete na ikonu menu. Dále stiskněte Blízcí přátelé a jednoduše je přidejte či odeberte. Blízké přátele pak lze vybrat při sdílení příběhu.