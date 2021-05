5 věcí u Apple produktů, kterým (možná) nerozumíte, ale přesto dávají smysl

Existují různé věci a funkce, které jsou na první pohled nastavené nepochopitelným způsobem. Většina z nás nad nimi mávne rukou či zakroutí hlavou, ve většině případech má ale určité nastavení nějaký důvod. Situací, kdy jste si u některé z funkcí jablečných produktů řekli „Proč?“, je dost možná hned několik. V tomto článku se společně podíváme na 5 funkcí u Apple produktů, nad kterými možná kroutíte hlavou, ale ve skutečnosti mají nějaké odůvodnění.

Proč je odložení budíku o 9 minut

Při nastavování budíku na iPhonu si můžete aktivovat odložení. Jakmile pak ráno zazvoní budík a vy si řeknete, že ještě vstávat nechcete, tak namísto klepnutí na Vypnout stačí klepnout právě na Odložit. Tímto dojde k tomu, že se budík vypne, ale přesně za 9 minut začne zvonit znova. Proč zrovna 9, říkáte si? Proč Apple nemohl tuto dobu zarovnat na 10 minut? Má to co dočinění s historií. První budíky s možností odložení buzení se objevily zhruba před 50 lety – tehdy do nich výrobci museli přidat součástku, která jim nedovolovala nastavit odložení přesně. Vybrat si mohli mezi odložením o 9:03, anebo o 10:43. Bez jakéhokoliv speciálního důvodu došlo k preferování první zmíněné možnosti. Někteří vědci říkají, že během 10 minut už může tělo upadnout do hlubokého spánku, takže by se člověk v tomto případě po dalším buzení cítil hůře než po 9 minutách.

Proč má Apple Watch červenou svítilnu

Nyní si možná říkáte, že Apple Watch žádnou svítilnu nemají. To je sice pravda, LED svítilnu jako na iPhonu byste u jablečných hodinek hledali marně. Namísto toho je ale možné ke svícení využít jasný displej. Svítilnu na Apple Watch lze jednoduše zapnout z ovládacího centra. Možná jste si však všimli, že kromě klasické bílé svítilny je zde i červená. Ptáte se k čemu? Jde o to, že červená barva je o mnoho lépe snesitelná v nočních hodinách či ve tmavých místech. Pokud byste například šli v noci na záchod a svítili klasickou bílou svítilnou, tak se vaše oči musí přepnout do denního režimu a po vypnutí zpět do toho nočního. Při využití červeného světla však k tomuto „přepnutí“ nedojde, takže pak lépe usnete. Červené světlo se hodí využít i v případě, že vám například něco někam zapadne v kině – díky němu totiž nevyrušíte ostatní. Pokud máte aktivní režim Kino na Apple Watch, tak se po spuštění svítilny červená svítilna objeví defaultně.

Zdroj: Redakce Letem světem Applem

Proč iPad nemá kalkulačku

Nativní aplikaci Kalkulačka nemá iPad od svého prvního modelu, tedy již dlouhých 11 let. I v tomto případě se nejspíše většina z vás ptá proč. Abychom to zjistili, tak se musíme vrátit do doby, kdy Apple plánoval představení prvního iPadu. V té době vedl softwarový vývoj iPadu Scott Forstall, který se rozhodl, že se vezme klasická Kalkulačka pro iPhone, zvětší se a vloží do iPadu. To se ale nelíbilo Stevu Jobsovi, který dal měsíc před vydáním iPadu Forstallovi ultimátum – buď Kalkulačku přepracujete, anebo iPad vydáme bez ní. Během měsíce nestihl Forstallův tým vyvinout zbrusu novou Kalkulačku pro iPad. Teď se může zdát, že Apple nezvládl naprogramovat jednoduchou Kalkulačku za více než 11 let. Na otázku, proč iPad stále nemá Kalkulakču, nedávno odpověděl oblíbenec Craig Federighi. Ten v rozhovoru uvedl, že Kalkulačka bude součástí iPadu poté, jakmile si v Applu řeknou, že vytvořili takovou Kalkulačku, u které si řeknete „wow“. Tak uvidíme, třeba se dočkáme.

Takto by mohl vypadat iPadOS 15:

Proč nové MacBooky nemají svítící Apple logo

Jestliže vlastníte MacBook 2015 a starší, tak máte na jeho zadní straně Apple logo, které svítí. Tohle světlo pochází z podsvícení displeje. Pokud naopak máte MacBook novější, tak vám Apple logo nesvítí. Vůbec prvním MacBookem bez svítícího Apple loga se stal 12″ MacBook, který byl představen v roce 2015, další rok ho následovaly modely Air a Pro. 12″ MacBook Pro se stal vůbec nejtenčím jablečným přenosným počítačem, který existoval. Tento status si vysloužil mimo jiné díky velmi štíhlému displeji. Tyto nové štíhlé displeje jsou tak moc štíhlé, že by kvůli „výřezu“ pro Apple logo mohlo dojít k prosvítání okolního světla. Na obrazovce by se tak mohlo objevovat zrcadlově obrácené Apple logo, které by prosvítalo, popřípadě by v místě Apple loga nemuselo být přesné podání barev. Navíc k tomu, kdyby Apple do tak tenkého displeje udělal uprostřed výřez pro Apple logo, tak by velmi jednoduše mohlo docházet z prohnutí či jiné formě zničení.

Zdroj: Redakce Letem světem Applem

Proč Apple přeskočil iPhone 9

V případě, že patříte mezi dlouholeté zastánce společnosti Apple, tak jste si před několika lety mohli všimnout, že přeskočil iPhone 9. Před několika lety jsme se dočkali představení iPhonu 8 (Plus) a výročního modelu iPhone X. Proč ale Apple tomuto výročnímu modelu nedal označení 9? V tomto případě má v celé věci prsty především marketing. Zákazníci si totiž o mnoho raději koupí zařízení, které je určitým způsobem nevšední – a iPhone X rozhodně je, a to jak svými funkcemi v té době, tak i svým názvem. Tak nějak se očekávalo, že název iPhone 9 ponese současný iPhone SE – ani v tomto případě by to ale nedávalo smysl. iPhone SE je totiž také nevšední – jedná se naopak o zařízení, které je oproti těm ostatním levnější a dostupnější. Využití názvu iPhone 9 by tak mohlo zmást mnoho uživatelů, navíc k tomu číselné označení Apple vždy využívá u vlajkových lodí, což dostupný model SE určitě není. V době představení iPhonu SE už navíc existoval iPhone XS a za dveřmi byl iPhone 11, což by v očích zákazníků znamenalo, že je iPhone 9 tři roky starý model.