Na Steva Wozniaka míří bizarní žaloba

Zprávu o žalobě, mířící na spoluzakladatele Applu Steva Wozniaka, by asi čekal jen málokdo, ale je tomu opravdu tak. Celý případ je poměrně bizarní, přičemž vše začalo ve chvíli, kdy Wozniak povolil jednomu ze svých fanoušků, aby po něm pojmenoval svou vlastní technickou školu. Nejen, že se škola nakonec neuchytila, ale dotyčný nyní dokonce Wozniaka žaluje kvůli tomu, že mu údajně ukradl nápad, na jehož základě založil vlastní Woz U.

Oním příznivcem, který nyní Wozniaka žaluje, je profesor jménem Ralph Reilly. Podle Reillyho se Wozniak nechal právě u něj inspirovat nápadem na vzdělávací platformu, ukradl mu jeho nápad, a využil ho při založení své vlastní vzdělávací platformy „značky“ Woz. Žalující Ralph Reilly mimo jiné uvádí, že s Wozniakem uzavřel partnerství, týkající se Reillyho školy s Wozniakovým jménem, a že Wozniak tím pádem neměl nejmenší právo využít své příjmení (respektive přezdívku) coby značku pro svůj vlastní konkurenční podnik. Wozniak se brání argumentem, že svolení používat svou přezdívku Reillymu kdysi udělil čistě jako laskavost.

Podle Reillyho verze došlo k dohodě mezi ním a Wozniakem, přičemž na základě této dohody měl Reilly založit vlastní futuristickou „technologickou univerzitu“. Dohoda byla zpečetěna podáním ruky, které bylo zachycené na kameru. Reilly tehdy přišel s odvážným nápadem založit vlastní vzdělávací platformu pro dospělé, přičemž jakousi značkou této platformy se měla stát právě Wozniakova přezdívka a jeho pověst. Steve Wozniak má ale na celou věc odlišný názor. Podle něj se setkání s Reillym uskutečnilo v rámci běžného fanouškovského srazu. Tyto srazy, na kterých běžně probíhá i focení, jsou pro Wozniaka natolik všední záležitostí, že už si podle svých slov ani nevybavuje, že došlo k vyfocení výše zmíněného potřesení ruky s Reillym.

Wozniak si nicméně vzpomíná na to, že jej Reilly požádal o radu ohledně založení školy, a zeptal se, zda škola může nést název Woz Institute of Technology, s čímž Wozniak neměl žádný problém. Soudní dokumenty obsahují mimo jiné e-mail, ve kterém Woz odpovídá na Reillyho žádost slovy „Cool … OK to use the name“. Reilly následně vyhotovil smlouvu, ve které se zavázal k tomu, že bude Wozniakovi hradit čtvrtletní poplatky. Wozniak smlouvu sice podepsal, podle svých vlastních slov ji ale nepovažoval za obchodní dohodu. Reilly nyní po Wozniakovi požaduje jeden milion dolarů, soudní jednání má začít 7. června.