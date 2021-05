Applu unikl design a první detaily vylepšeného Macu mini

Fanoušci Maců mini budou mít již brzy důvod k radosti. Apple má totiž v plánu podle velmi přesného leakera Jona Prossera do konce letoška odhalit jeho vylepšenou verzi s novým designem, jiným typem napájecího portu a především pak vyšším výkonem. A právě detaily o tomto stroji nyní Prosser vyzradil.

Nový Mac mini má v nabídce Applu zastoupit nynější výkonnější verze od Intelu, díky čemuž tak už bude celá řada mini převedena na čipy Apple Silicon. Novinka by měla do vínku dostat konkrétně čip M1X, který by měl disponovat 10jádrovým CPU a 16 či 32jádrovým GPU v závislosti na zvolené variantě. Apple dále u novinky počítá s nasazením stejného napájecího portu, který využil u nových iMaců. Co se týče portové výbavy, novinka má nabídnout čtyři USB4/Thunderbolt 3 porty, dva USB-A porty, Ethernet a HDMI.

Slušným upgradem má projít i design novinky. Stoj má být celkově tenčí s nádechem vzhledu první Apple TV. Jeho horní strana by pak měla být podle Prossera tvořena lesklým plexisklem, které bude zasazeno do hliníkového těla, jako je tomu nyní. Novinka by pak měla být stejně jako verze s M1 dostupná ve stříbrné variantě. Jak bude vypadat se můžete podívat v galerii pod tímto odstavcem.