Nová Apple TV nabízí podporu HDMI ARC a eARC, má to ale hodně velký háček

Majitelé Apple TV a HomePodu mají již od loňského podzimu díky tehdejší softwarové aktualizaci možnost nastavit svůj chytrý jablečný reproduktor coby výchozí audio výstup pro svou Apple TV. Uživatelé tak mohli veškerý zvuk ze své Apple TV směrovat do HomePodu a vytvořit tak simulaci zvukové scény v Dolby Atmos. Po příchodu nové generace Apple TV 4K nabízí operační systém tvOS vůbec poprvé podporu HDMI ARC a eARC – to znamená, že nyní může být do HomePodu přenášen veškerý zvuk ze všech vstupních zdrojů. Jedinou podmínkou je z pochopitelných důvodů vlastnictví televizoru s ARC kompatibilitou.

Technologie eARC / ARC mimo jiné umožňuje, aby se příslušenství, které bude připojené přes HDMI kabel, stalo hlavním zvukovým výstupem pro daný televizor. To znamená, že veškerý zvuk z herních konzolí a dalších podobných zařízení může být přes Apple TV přesměrován přímo do HomePodu. Díky podpoře technologie ARC je možné chytrý reproduktor od Applu využít jako výstup pro všechny zvukové zdroje připojeného televizoru, a ne pouze pro zařízení Apple TV. Z Apple TV ve spolupráci s HomePodem se díky této podpoře stává supervýkonné a užitečné duo, které jistě ocení všichni, kteří své televizory využívají i k jiným účelům než je jen sledování obsahu přes Apple TV.

Než se ale pustíte do zapojování vlastní výkonné audiosoustavy ve vašem obýváku, je potřeba upozornit na to, že podmínkou je podle webu Applu vlastnictví Apple TV 4K druhé generace, reproduktorů HomePod a zároveň také vlastnictví televizoru, který bude nabízet podporu technologie HDMI ARC a / nebo eARC. Co se HomePodu týče, tato funkce je tak trochu ironicky kompatibilní pouze s „velkým“ HomePodem, který Apple relativně nedávno uložil k ledu – pokud tedy vlastníte novější HomePod mini, funkci si nebudete moci užít. Příslušná funkce s názvem Audio Return Channel je v rozhraní operačního systému tvOS označena jako „beta“. Podpora technologie ARC u nejnovější generace Apple TV nicméně poukazuje na to, že by Apple mohl mít větší plány, co se týče využití jeho reproduktorů. Agentura Bloomberg navíc počátkem tohoto roku vydala zprávu, podle které Apple zkoumá možnosti set-top-boxu nové generace s reproduktory a FaceTime kamerou.