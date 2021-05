Apple: Cena nové Apple TV je naprosto adekvátní

Cena Apple TV budí již dlouhé roky rozpaky a jinak tomu není ani u její letošní generace. Přestože oproti modelu z roku 2017 mírně klesla, stále je podstatně vyšší než je u televizních smart boxů u konkurence standardem. Jak se však zdá, Applu se zdá cena jeho Apple TV nejenže přiměřená, ale možná dokonce i nízká. Částečně to vyplývá z rozhovoru s jeho viceprezidentem marketingu produktů ze segmentu domácnost a audio Timem Twedahlem. pro CNN.

Apple TV je podle Tima velmi komplexní produkt, který v sobě spojuje tři naprosto jedinečné věci do jednoho celku. Jedná se konkrétně o vynikající hardwarové zařízení, na které je zkrátka spoleh, možnost přehrávat si přes ní prakticky vše, co si uživatelé zamanou a v poslední řadě pak integraci do ekosystému Applu. Právě tyto tři věci dělají dle něj z Apple TV zařízení, které si zkrátka vyšší cenu dokáže obhájit před konkurencí. Vzhledem k funkčnosti je tedy cena adekvátní.

Rozhovor se poté stočil k možnosti hraní na Apple TV. Produkt je totiž mnohými v poslední době označován jako pokus o herní konzoli, kterým by rád Apple postupem času dokázal konkurovat Xboxu či Playstationu. To však viceprezident Applu popírá s tím, že konkurovat těmto klasickým konzolím v plánu nikdy nebylo a přidání podpory herních ovladačů od těchto konzolí se událo jen za účelem zvýšení celkového uživatelského komfortu, než s vizí, že se díky podpoře stane z Apple TV herní dělo.