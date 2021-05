Chybí mi starý Facebook – Jak osobně, tak pracovně

Pamatuji si, jako by to bylo včera když jsem ještě dítko na základní škole od svých kamarádů poprvé slyšel o „nové“ sociální síti Facebook, která naprosto zadupala do země tehdy oblíbené Libimseti a podobná zvěrstva. Jelikož jsem na tyto věci tehdy vůbec nebyl, nechával mě (a spoustu mých kamarádů) Facebook dlouhodobě chladným, ale nakonec jsem si jej přeci jen založil, abych sám vyzkoušel, co je na něm vlastně tak in. Zprvu se mi sice zdál poměrně stupidní, postupem času jsem jej však začal chápat víc a víc a svým způsobem jsem si čas trávený na něm asi i zamiloval. Přeci jen, jednalo se o – alespoň z pohledu mé bubliny lidí kolem – naprosto neprobádané území s obrovským množstvím lákavých možností, které by byl hřích nevyužít.

Facebook jsem tehdy využíval úplně jinak než dnes. Byl totiž daleko „osobnější“ a to nikoliv z hlediska nějaké personalizace reklam, ale z hlediska toho, jak jsme jej využívali. Tehdy (zhruba před třinácti lety) totiž nikdo tak nějak neřešil, že by se dalo informacemi umístěnými na Facebook například pomoci ve vykradení domu v době dovolené či že by mohly určitým způsobem znesnadnit hledání budoucí práce. Všichni jsme si na něj dávali prakticky cokoliv, co nás napadlo a to i přesto, že to zkrátka z dnešního pohledu úplně košér nebylo. A právě v tom byla ta pravá krása Facebooku. Byl skvělou studnicí všelijakých blbinek sdílených lidmi, kteří vás zajímali, potažmo stránkami zaměřenými na témata, která jste měli rádi. Tohle všechno se ale z Facebooku už tak nějak vytratilo.

Abych byl upřímný, ani nevím, kdy se začala pomyslná jiskra „úžasnosti“ Facebooku vytrácet. Vše se totiž dělo tak nějak postupně, kvůli čemuž si toho nebyl člověk schopný všimnout takříkajíc na první dobrou. Facebook se totiž dřív skládal právě z výše zmíněných milionů drobností, které když začaly po jedné mizet, vlastně ani moc nezabolely a naše pozornost se přesunula k jiným blbinkám, které nás dokázaly udržet. Nenápadné odebírání těchto prvků ale samozřejmě nemohlo zůstat bez povšimnutí věčně a po překročení pomyslné hrany, která na Facebooku držela poslední zbytky super věcí před odstraněním, začal upadat. A upadl až do formy, ve které je dnes a která není určitě dobrá.

Je mi jasné, že mnozí z vás řeknou, že vidím Facebook černě převážně proto, že jsem nyní starší než jsem byl v době jeho zakládání a na očích již nemám růžové brýle jako kdysi a já vám v tom musím dát částečně za pravdu. V současnosti totiž samozřejmě vidím věci úplně jinak než tehdy a to, co mě kdysi neštvalo, není nedokážu vystát a naopak. Není to však rozhodně jen o změně pohledu. Skvělým příkladem může být ostatně třeba nabízení relevantního obsahu, který kdysi fungoval daleko lépe než je tomu nyní.

Dřív jsem Facebook vnímal za jednu z nejaktuálnějších věcí na světě, jelikož cokoliv, co se na planetě šustlo, mi naservíroval prakticky v reálném čase – tedy samozřejmě v případě, že jsem sledoval stránky a lidi, kteří o tom dali vědět. A dnes? Nic takového neplatí. Kdykoliv se připojím na Facebook, probírám se tunami starého balastu, který je klidně i několik dní neaktuální, ale mě byl předložen až nyní. Mimochodem, přesně tento problém řešíme dlouhodobě i na naší fanpage Letem světem Applem, kde se nám nové články nezobrazují ve feedu již poměrně dlouho tak rychle, jak jsme byli zvyklí a vy je tedy vidíte mnohdy se zpožděním a tedy už v čase, kdy mohou být propálené jinými kanály. Obecně se pak dá říci, že naprostá většina „pracovních“ nástrojů byla před pár lety na daleko lepší úrovni než je tomu nyní. Ano, Facebook byl celkově z hlediska správy stránek omezenější, ale šlapal a to sakra dobře.

Může se to zdát svým způsobem jako drobnost, ale za mě osobně je absolutně nezvládnutá algoritmizace obsahu suverénně největším problémem Facebooku posledních let, protože jej zkrátka pohřbívá. Když k tomu navíc přičteme problémy s ochranou uživatelských dat a další podobné kontroverze, nelze se ve výsledku divit tomu, že tato sociální sít pozvolna upadá a to i přes snahu Zuckerbergových lidí na její záchranu. Ta je totiž zkrátka nedostatečná. Jednu věc totiž zachrání a dalších pět zpravidla rozhasí. Pokud musíte čas od času spravovat profily firem, magazínů či čehokoliv podobného přes Creator Studio (tedy nástroj Facebooku pro správce stránek), jistě mi dáte za pravdu. Jedná se totiž o neuvěřitelný paskvil, který by sice měl správu usnadnit, ale kvůli absolutně nezvládnutým mechanismům jí spíš ztěžuje, protože přes něj nejste schopni ani snadno naplánovat příspěvek.

Je strašná škoda, že se Facebook za posledních několik let dostal svou úrovni tam, kam se dostal. V době svého rozpuku v České republice byl totiž opravdu super a myslím si, že kdyby byl stále ve formě, ve které si jej pamatuji, těšil by se stále obrovské popularitě. Holt by ale nevydělávat taková kvanta peněz, o které jde v dnešní době až na prvním místě, což by jej ve výsledku nakonec stejně odsoudilo k prošlápnutí cesty, na kterou se vydala i jeho nynější verze.