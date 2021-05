5 tipů a triků, které by měl znát každý uživatel CarPlay

Pokud patříte mezi vlastníky nějakého novějšího vozidla, tak s největší pravděpodobností využíváte CarPlay. Pro ty méně znalé se jedná o jablečnou nadstavbu infotainmentu ve vašem vozidle, díky které dokáže váš iPhone propojit s vozidlem. Díky tomu si přímo na integrovaném displeji vozidla můžete nechat zobrazit například oblíbené navigační aplikace typu Waze či Google Maps, anebo můžete poslouchat hudbu skrze Apple Music a Spotify. V rámci tohoto článku najdete 5 tipů a triků, které byste jakožto uživatelé CarPlay měli znát. Vrhněme se přímo na věc.

Změna rozložení aplikací

Stejně jako na iPhonu si můžete v CarPlay nechat zobrazit domovskou obrazovku se všemi aplikacemi, které je možné spustit. Tyto aplikace zde mají určité rozložení, které přímo ve vozidle nelze měnit. I když by se mohlo zdát, že rozložení aplikací nelze měnit, tak je opak pravdou. Pouze je nutné, abyste k tomu využili iPhone. Chcete-li tedy provést změnu rozložení aplikací v rámci CarPlay, tak je nutné, abyste přešli do Nastavení -> Obecné -> CarPlay. Jakmile tak učiníte, tak vyberte vaše vozidlo a stiskněte kolonku Upravit. Pak už jen stačí jednotlivé aplikace přesunout, popřípadě deaktivovat jejich zobrazení. Pomocí tlačítka Resetovat vpravo nahoře lze rozložení přepnout do výchozího zobrazení.

Nerušit při řízení

Součástí jablečného telefonu je mimo jiné režim Nerušit. Ten má většina z nás aktivní v noci, popřípadě v práci či ve škole. Po aktivaci režimu Nerušit dochází k tomu, že se automaticky ztiší veškeré notifikace a hovory, tedy pokud sami neurčíte jinak. Chytrým telefonem bychom však neměli být rušeni ani při řízení – mohlo by totiž například dojít ke způsobení nehody či k dalším problémům. I na tohle v Applu mysleli a do systému přidali speciální funkci s názvem Nerušit při řízení. Její aktivaci provedete v Nastavení -> Nerušit, kde sjeďte dolů a v kategorii Při řízení nerušit otevřete Aktivovat. Zde už stačí pomocí přepínače aktivovat možnost Aktivovat s CarPlay. Tento režim lze ovládat také v ovládacím centru, tedy pokud si do něj přidáte příslušný prvek.

Kde jsem zaparkoval

Většina z nás si v klasických situacích zvládne zapamatovat, kde jsme zaparkovali vlastní auto. Problém však může nastavit například v podzemních garážích velkého obchodního centra, anebo třeba u jiného velkého podniku s velkým parkovištěm. Dobrou zprávou je, že si váš iPhone zvládne zapamatovat, kde jste své auto nechali. Přesnou lokaci pak zobrazí v aplikaci Mapy. Aby však tato funkce fungovala, tak je nutné, abyste ji aktivovali. Stačí přejít do Nastavení -> Mapy, kde sjeďte o kus níže a v kategorii Vaše auto aktivujte Zobrazit polohu auta. Pokud se po aktivaci připojíte k autu pomocí CarPlay (či Bluetooth), a po dojetí zase odpojíte, tak se poloha auta uloží do aplikace Mapy.

Uzamknutí CarPlay

Ve většině vozidlech musíte pro aktivaci CarPlay váš iPhone připojit pomocí Lightning – USB kabelu. Po připojení se ve výchozím nastavení CarPlay okamžitě načte a můžete jej začít používat. Pro většinu uživatelů je tohle ideální, někomu se však nemusí líbit, že se CarPlay aktivuje i v případě, že je jablečný telefon zamknutý. Kvůli tomu by mohlo dojít k potenciálnímu úniku nějakých dat, pokud by například zloděj iPhone ukradl a připojil jej ke svému autu. Dobrou zprávou je, že inženýři z cupertinského giganta přidali možnost, s pomocí které si můžete nastavit, že se CarPlay připojí až po ověření pomocí Touch ID/Face ID či kódového zámku. Pro nastavení přejděte do Nastavení -> Obecné -> CarPlay, kde vyberte vaše vozidlo, a poté pomocí přepínače deaktivujte Povolit CarPlay při uzamčení.

Aplikace na přehledu

Až donedávna jste si na přehledu aplikací, anglicky Dashboardu, v CarPlay mohli zobrazit jen nativní navigační aplikaci. Apple však přehled odemknul a dal vývojářům aplikací třetí strany možnost pro to, aby zde mohli zobrazit i své aplikace. Na Dashboardu si tedy kromě Map od Applu můžete nechat zobrazit Google Mapy, anebo třeba Waze. Na přehledu se kromě navigační aplikace nachází také ovládání hudby a další prvky. Někteří uživatelé ale neví, jakým způsobem nastavit, aby se zde zobrazovala jiná navigační aplikace. Nejedná se o nic složitého a dokonce není třeba nic nastavovat. Na Dashboardu se vždy zobrazí ta navigační aplikace, kterou jste otevřeli naposledy. Stačí tedy například otevřít Waze, a poté se vrátit na Dashboard, kde už se okno s Waze objeví.