Apple pravděpodobně zveřejnil první screenshoty z iOS 15

Zatímco v předešlých letech se o úniky screenshotů z chystaných operačních systémů před jejich představením starali vždy leakeři, letos se této úlohy zhostil Apple – tedy alespoň to tak vypadá. Ve včera zveřejněných tiskových zprávách týkajících se novinek pro Zpřístupnění jsou totiž použity ilustrační screenshoty rozhraní iOS, které vypadá trochu jinak, než tomu je nyní v iOS 14. A jelikož se Apple podobného rozhraní drží v iOS 14, zdá se vcelku pravděpodobné, že jej letos nasadí i na mobily.

Rozhraní iOS z tiskové zprávy Applu se od rozhraní, které máme v současnosti k dispozici, liší konkrétně buňkami ohraničujícími jednotlivé prvky v systému. Na iOS 14 totiž nic takového nenaleznete, jelikož jsou jednotlivé prvky ohraničovány rovnoběžnými vodorovnými čárami přes celou šířku displeje. Na porovnání se můžete ostatně podívat v galerii pod tímto odstavcem, ve které naleznete vždy screenshot od Applu, za kterým následuje nynější verze stejného prvku v iOS 14 – konkrétně pak verzi 14.5.1.

Fotogalerie iOS 15 screen 2 iOS 14 screeny 2 iOS 15 screen 1 iOS 14 screeny 1 Vstoupit do galerie

Že Apple ukazuje první novinku z iOS 15 naznačuje i samotná tisková zpráva nejasným termínem přidání novinek. Kalifornský gigant v ní totiž uvádí jen to, že se jich dočkáme brzy, což však může být klidně po WWDC v první vývojářské betě iOS 15. To by ostatně bylo asi nejlepší vysvětlení pro nynější použití screenshotů s veřejnosti nedostupným UI. Pravdou je sice i to, že vyloučit nemůžeme ani pouhou snahu Applu vylepšit designově screenshoty tak, aby v tiskové zprávě vypadaly lépe, ale jelikož to není příliš jeho styl, je pravděpodobnější to, že se nyní skutečně díváme na první novinky z iOS 15.