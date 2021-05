Rivalita Applu a Microsoftu je opět na vzestupu

Poměrně dlouhou dobu platilo, že společnosti Apple a Microsoft již rozhodně nelze považovat za rivaly. Nejnovější zpráva agentury Bloomberg ale naznačuje, že obě firmy mají v současné chvíli nakročeno k obnovení vzájemné nevraživosti. Za vším stojí setrvalá neochota společnosti Apple nabízet ve svém App Storu podporu pro aplikace herních streamovacích služeb třetích stran, rivalita se ale objevuje i v jiných oblastech.

V průběhu několika uplynulých let to vypadalo, že vztah Microsoftu a Applu funguje prakticky na principu vzájemných dohod a tolerance. Jablíčkáři mohou bez problémů na svých zařízeních používat softwarové produkty od Microsoftu, zástupci redmontské společnosti bývali také zváni na konference od Applu (než je pandemie přesunula do online prostoru). Počítače, tablety i smartphony od Applu nabízí podporu pro ovladače ke konzolím Xbox, microsoftí aplikace pro iPadOS zase nabízí kompatibilitu s Magic Keyboard a Apple Pencil. Když ale Apple v listopadu představil svůj první Mac s čipem M1, věci se postupně začaly měnit. Apple pro účely propagace svých nových počítačů najal herce Johna Hodgmana, kterého si můžete pamatovat z humorných reklamních spotů kampaně Get a Mac. Společnost Intel pro změnu najala pro propagaci počítačů se svými procesory herce, který ve zmíněné kampani ztělesňoval Mac.

Mark Gurman z agentury Bloomberg v této souvislosti poukázal na to, že dalším krokem, který vedl k obnovení vzájemné rivality, byla nedostatečná spolupráce Applu při uvedení cloudové herní služby Microsoftu na jablečná zařízení. „Jedna aplikace měla uživatelům umožnit odvádět Microsoftu měsíční poplatek a streamovat desítky různých herních titulů z cloudu. Tato služba měla být pro hraní tímtéž, čím je Netflix pro video,“ uvedl Gurman s tím, že herní streamovací služba od Microsoftu měla kromě jiného také proměnit Apple zařízení ve výkonné herní stroje s podporou platformy Xbox. Služba v této podobě ale nakonec bohužel nikdy nespatřila světlo světa, protože Apple odmítl přizpůsobit podmínky svého App Storu požadavkům Microsoftu. Později sice došlo k přizpůsobení pravidel a Microsoft mohl svou službu spustit, každou hru bylo ale zapotřebí stáhnout zvlášť, což bylo v rozporu s původní myšlenkou služby, ve které by hráči měli k dispozici všechny tituly najednou. Gurman dále dodává, že se v poslední době objevuje čím dál více „bitevních polí“ pro Microsoft s Applem – jako příklad udává oblast umělé inteligence nebo třeba virtuální a rozšíření reality.