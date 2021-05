AirPods Max by se přeci jen mohly nakonec podpory Apple Music HiFi dočkat

Jednou z nejkontroverznějších věcí související s nedávno odhaleným vylepšení Apple Music ve formě bezplatného HiFi režimu je jeho nepodpora sluchátky AirPods Max za téměř 17 tisíc korun. Ta byla sice světu odhalena teprve před půl rokem, i přesto mají však u lossless formátu smůlu a to dokonce i při připojení přes Lightning kabel. Zdroje leakera Jona Prossera nicméně naznačují, že nemusí být v tomto směru všem dnům konec.

(Ne)podpora lossless režimu u AirPods Max, ale i jiných sluchátek či reproduktorů z dílny Applu se zdá být mnoha jablíčkářům natolik nelogická, že nevěří, že to tak Apple nechá delší dobu. Ostatně, byl by sám proti sobě, když lossless podporu umožňuje využívat při připojení sluchátek třetích stran k jeho produktům. Prosser a jeho zdroje proto nyní tvrdí, že pomyslné otevření lossless režimu třetím stranám může být ze strany Applu jen jakási příprava na oznámení vlastního řešení, které nebude vnímáno konkurencí jako protisoutěžní. Totéž ostatně udělal i u lokalizátorů AIrTag, respektive aplikace Najít. Tu totiž pár týdnů před představením AIrTagů otevřel konkurenci, aby se vyhnul možným protisoutěžním žalobám po jeho odhalení, což se mu nakonec i povedlo.

Fotogalerie AirPods Max_nahled MacBook_AirPods Max_nahled AirPods_nahled AirPods Max AirPods Max_nahled AirPods Max +23 Fotek Apple AirPods Max_nahled AirPods Max_nahled AirPodsx Max BO and AirPods max AirPods Max Smart case AirPods Max od Apple AirPods Max ovladani AirPods Max detail AirPods Max AirPods Max sluchatka Sluchatka Airpods Max Spacegray airpods max AirPods Max Apple Apple Airpods Max Apple AirPods Max spacegray Smart cover Airpods max AirPods Max smart cover AirPods Max smart cover sluchatka AirPods max sluchatka AirPods max AirPods Max cover AirPods Max cover airPods max sluchatka airPods max sluchatka AirPods Max mostik AirPods Max mostik AirPods Max cover AirPods Max cover Navod AirPods max Navod AirPods max Vstoupit do galerie

V tuto chvíli je otázkou, jak přesně by mohl být Apple schopný lossless zvuk do AirPods Max či jakýchkoliv jiných bezdrátových sluchátek a reproduktorů ze své dílny přenášet. Prosser spekuluje například nad upraveným AirPlay či podobném řešení, které by byl kalifornský gigant na svá zařízení schopen dodat jen díky softwarovému updatu. Jak úspěšný v tomto směru bude a potažmo zda vůbec nicméně ukáže až čas.