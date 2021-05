Parler se vrací do App Storu, má to ale háček

Diskuzní sociální platforma Parler se po dočasném zákazu opět vrací do App Storu. Tato síť sice existuje již delší dobu, výraznější kontroverze ale vyvolala počátkem tohoto roku, a to kvůli údajnému nekontrolovanému výskytu nenávistných projevů a závadného obsahu. Návrat se podařil po několika měsících vyjednávání podmínek s Applem.

Jednou z podmínek návratu této sociální sítě do App Storu bylo přistoupení na cenzuru obsahu, který by mohl být potenciálně v rozporu s pravidly užívání App Storu. Dočasný výkonný ředitel Parleru Mark Meckler uvedl, že jeho firma pracovala na tom, aby zohlednila znepokojení Applu a zároveň neslevila ze svého základního poslání. Cenzura obsahu se nicméně bude vztahovat pouze na mobilní verzi aplikace Parler – její webová verze, stejně jako verze pro Android, by podle slov tvůrců Parleru měla být zcela bez cenzurních zásahů. “Je to win-win situace pro Parler, jeho uživatele, i pro svobodu slova,” uvedl Mark Meckler v souvisejícím prohlášení.

Právě svoboda slova je pro provozovatele Parleru jedním z pilířů této sociální sítě. Ta je mnohými považována za svobodnější verzi Twitteru a dalších sociálních sítí, které si obsah poměrně přísně hlídají. Parler se do centra pozornosti dostal počátkem tohoto roku v souvilosti s útoky na Kapitol, a provozovatelé platformy sklidili kritiku za to, že nijak nezasáhli vůči škodlivému a nenávistnému obsahu. Součástí aplikace Parler bude nově automatizovaný systém, schopný detekovat a následně cenzurovat potenciálně škodlivý nebo nenávistný obsah, přičemž ale bude i nadále chráněno soukromí uživatelů. Parler by se měl vrátit také na zařízení s operačním systémem Android, v době psaní tohoto článku ale v Google Play Storu zatím stále ještě chyběl.