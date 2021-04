Parler se vrací do App Storu

Počátkem tohoto roku pobouřila řadu uživatelů zpráva, že z jablečného App Storu zmizí aplikace Parler. Neuběhlo ani půl roku, a začíná se proslýchat, že společnost Apple svůj postoj přehodnotila, a že by se Parler mohl opět vrátit zpět do App Storu. Podle zprávy, kterou zveřejnil server CNN, Apple pozitivně zareagoval na poslední pokus tvůrců Parleru o návrat aplikace zpět do jablečného online obchodu s aplikacemi. Vypadá to, že se Parler přizpůsobil požadavkům Applu na vylepšení systému moderace.

Server CNN se ve zmíněné zprávě odvolává na dopis, který měla firma Apple odeslat senátorům Miku Leeovi a Kenu Buckovi. V tomto dopise zástupci Applu uvádějí, že tvůrci Parleru ve své aplikaci zavedli systém, který umožňuje lépe detekovat nenávistné projevy a další závadný a potenciálně škodlivý obsah. Schválení nejnovější verze aplikace Parler ze strany Applu přišla poté, co se tvůrci této aplikace neúspěšně pokoušeli o její návrat zpět do App Storu. Na předchozí pokusy o opětovné schválení Parleru reagoval Apple argumentem, že tvůrci aplikace neprovedli dostatečné změny, potřebné ke schválení.

Aplikace Parler byla počátkem tohoto roku odstraněna také z online obchodu s aplikacemi Google Play Store – v případě této platformy ale není v tuto chvíli vůbec jasné, kdy a zda vůbec se Parler vrátí. Poté, co byl Parler odstraněn z Amazon Web Services, byli jeho provozovatelé nuceni najít si alternativní možnosti hostingu a jiná řešení jak zůstat online. V době psaní tohoto článku ještě nebyl Parler v App Store k dostání, v nabídce by se ale měl objevit co nejdříve.