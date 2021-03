Apple znovu potvrdil, že Parler už do App Store nesmí

Sociální síť Parler se od počátku ledna potýkala s problémy, neboť byla označována jako jeden z hlavních viníků útoku na americký Kapitol. Na této sociální síti mělo docházet k organizaci této akce, a k ještě dalším věcem, které provozovatelé aplikačních platforem jako je Apple nebo Google považovali za nevhodné. Krátce po incidentu v Kapitolu tak byla aplikace Parler stažena z App Store (a dalších obchodů s aplikacemi) a v současné době nic nenapovídá tomu, že by se tam měla vrátit.

Mnoho lidí situaci okolo Parleru popisuje jako zářný příklad tzv. deplatformingu, kdy je jistá skupina lidí nebo služeb zcela odstřižena od možnosti se jakkoliv realizovat. V tomto případě šlo o stažení aplikace z všemožných distribučních platforem, zrušení hostingových služeb (AWS) či zmrazení/znepřístupnění platebních metod vedoucím představitelům společnosti a i firmě jako takové. Ta tak prakticky přestala během několika dní fungovat. Apple své rozhodnutí obhajuje tím, že aplikace porušovala některé zásady App Store, zejména pak ty týkající se absence jakéhokoliv moderování obsahu sociální sítě.

Nyní po zhruba dvou měsících od původního rozhodnutí Apple na podnět Parleru znovu přezkoumal jejich aplikaci a usoudil, že stále nedošlo ke změnám, které by dokázaly předchozí rozhodnutí o stažení aplikace z App Store zvrátit. Parler se tak do App Store v nejbližší době rozhodně nevrátí. Dle Applu je na sociální síti stále velké množství „nenávistného, rasistického či jinak diskriminujícího obsahu“ a aplikace tak ani po revizi nesplňuje požadavky App Store Review guidelines. Apple zástupcům Parleru v dopise píše, že pokud bude výše uvedený obsah stále snadno dostupný a vyhledatelný, aplikace do App Store znovu vpuštěna nebude.

Této argumentaci by se nedalo moc co vytknout, kdyby Apple měřil stejným metrem všem subjektům, které v tomto ohledu mohou porušovat některá z pravidel App Store. Výše uvedené výtky a s nimi spojené problematické komentáře se dají zcela jistě nalézt jak na Twitter, tak na Facebooku nebo snad i Redditu. Všechny tyto služby mají své vlastní nativní aplikace, žádné však nečelí tomu, čemu v minulosti Parler. Je dle vás přístup Applu k Parleru v pořádku, nebo jde jen o další příklad pokrytectví kdy Apple neměří stejným metrem?