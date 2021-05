Apple Music HiFi: Vše, co zatím víme 

To, že se můžeme těšit na jistou revoluci v hudbě v podání Applu, je téměř jistotou. Důkaz o tom se ukázal nejen v beta verzi systému iOS 14.6, ale na připravovanou novinku ostatně vnadí i sám Apple. Otázek je ale přece jen pořád dost. Kdy se novinky dočkáme? Bude dostupná i u nás? Jaká bude kvalita poslechu a budeme si za ní muset připlatit?

Magazín 9to5Mac našel několik odkazů ve zdrojovém kódu webové aplikace Apple Music, které zmiňují hesla „Lossless“ a „Hi Res Lossless“. Nejedná se o nic jiného než o kvalitní bezztrátový formát hudby. Už předtím objevil v nové beta verzi aplikaci Apple Music pro Android odkazy na připravovanou podporu pro streamy v bitratech 24-bit/48kHz a 24-bit/192kHz. A k tomu jsou zde ještě zmínky z iOS 14.6 o Dolby Atmos a Dolby Audio pro lepší prostorový zvuk.

Na rozdíl od referencí v iOS 14.6 se v aplikaci pro Android neobsahují odkazy ani na Dolby Atmos ani na Dolby Audio. Zde tedy Apple poskytne uživatelům iPhonu exkluzivní obsah, to zejména s propojením sluchátek AirPods.

Kvalita a nároky

Je ale třeba počítat s tím, že pokud si budete HiFi kvalitu hudby stahovat do svého zařízení, bude pro ni potřeba o poznání více místa. Na 10 GB paměti totiž připadne cca 3 tisíce skladeb ve vysoké kvalitě, tisíc skladeb v bezztrátovém formátu a 200 skladeb v bezztrátovém formátu ve vysoké kvalitě. Podobná situace je i v případě streamu, který bude značně zaměstnávat váš FUP. Tříminutová skladba si tak vezme:

Vysoká efektivita: 1,5 MB

Vysoká kvalita při 256 kbps: 6 MB

Vysoká bezztrátová kvalita při 24-bit/48 kHz: 36 MB

Vysoká bezztrátová kvalita při 24-bit/192 kHz: 145 MB

Budete-li si tedy chtít užívat HiFi kvalitu poslechu byť jen v domácích podmínkách, bude to chtít opravdu rychlé připojení k internetu a samozřejmě odpovídající techniku.

Nová technologie a sluchátka

Pokud se zeptáte jakéhokoli náročného posluchače, řekne vám, že vysoká kvalita hudby se zároveň váže s kvalitními drátovými sluchátky. Proč? Protože při přenosu dat přes Bluetooth zákonitě dochází ke ztrátám. Jenže Apple razí cestu bezdrátové budoucnosti, což dokazují i jeho AirPody. Za žádných okolností si nemůže dovolit přinést takovou funkci s tím, že ji nebudou moci uživatelé využít s jeho produkty a že je bude odkazovat ke koupi drátových HiFi sluchátek třetích stran. To i kvůli jeho AirPodům Max.

Je tedy otázkou, jaké řešení nakonec vymyslí. Se samotným Bluetooth toho asi bude málo, ale softwarovou aktualizací by mohl přinést jistou funkci minimálně jeho AirPodům Max, jejichž procesor jistě zvládne nějaké dopočítávání signálu umožňující maximální možný poslech, ale i AirPodům Pro. Anebo na to půjde úplně jinak.

Fotogalerie AirPods Max - 22 airpods_max_iphone_fb AirPods Max - 25 airpods max ifixit 4 +9 Fotek AirPods Max AirPods Max airPods max sluchatka airPods max sluchatka AirPods Max krabicka AirPods Max krabicka airPods max usb nabijeni airPods max usb nabijeni Navod AirPods max Navod AirPods max AirPods Max cover AirPods Max cover AirPods Max box AirPods Max box sluchatka AirPods max sluchatka AirPods max Vstoupit do galerie

Všechny AirPody nyní totiž podporují pouze 256 kbps AAC. Např. Sony má kodek LDAC pro svá bezdrátová sluchátka, která umožňují stream až při 990 kbps. Jedním ze způsobů, jak by Apple mohl zpracovat HiFi kvalitu na AirPodech, by mohlo být použití jeho kodeku ALAC, který ale není v tuto chvíli povolen. Každopádně se i přímo nabízí představení nových AirPodů, nad kterými se spekuluje již nějaký ten pátek a mnozí čekali, že se jich dočkáme už na jarní události. Nedá se ale určitě očekávat to, že by se jen tato novinka dočkala podpory Apple Music HiFi.

Obecně se dá říci, že pokud nějaké nyní prodávané modely AirPods podporu Apple Music HiFi nedostanou, bude to s nejvyšší pravděpodobností jen o rozhodnutí Applu, nikoliv o nedostatečném hardware. Klíčový komponent – tedy čip H1 – mají totiž všechny nyní prodávané verze AirPods – tedy standardní, řada Pro a řada Max – shodný, byť u řady Max sluchátka disponují hned dvěma (a tedy nabízí dvojnásobný výpočetní výkon oproti klasickým špuntům a peckám). Marně byste pak mezi modelovými řadami AirPods hledali i jakoukoliv další odlišnost, která by mohla mít na podporu vliv.

Cena a konkurenční boj

WWDC zde máme již za chvíli – úvodní Keynote se totiž uskuteční už 7. června. Právě zde bychom se mohli dočkat oficiálního představení, protože WWDC je především právě o softwaru. Dříve se ale spekulovalo spíše o tom, že budou novinky uvedeny jen formou tiskové zprávy. Ty nejodvážnější teorie pak hovoří dokonce již o zítřku – tedy 18. květnu. V redakci bychom ale k zítřku až tak upnutí nebyli. Valná většina leakerů totiž tento termín vyvrací a kdybychom opomněli tento fakt, je třeba brát v potaz i to, že pro novinku je potřeba uzpůsobit systémy v čele s iOS. Ve verzi 14.6 se sice už dle všeho na uzpůsobení pracuje, avšak jelikož je tento systém zatím teprve ve třetí betě, je jasné, že nás od jeho veřejného vydání dělí ještě poměrně dost. A proto se zdá být poměrně zvláštní to, kdyby Apple novinku představil, ale neumožnil by jí světu vyzkoušet hned.

Důležité je, že veškeré zvěsti napovídají tomu, že bychom si neměli za novou kvalitu nijak připlácet. Tím by si Apple Music udrželo dostupnou cenu a zásadní posun ve své konkurenceschopnosti v boji s ostatními službami, tedy nejen Spotify ale zejména i Tidalem a Deezerem, které poskytují vyšší kvalitu streamu, než má aktuálně hudební služba Applu. Dostupnost HiFi streamu napříč světem je však velkou neznámou. I když na novinku už jistou formou sama společnost vnadí, nedělá tak plošně všude tam, kde ji nabízí. Právě v české mutaci Apple Music se nenachází, takže je klidně možné, že HiFi poslech bude dostupný jen na vybraných trzích, do kterého nemusíme patřit.