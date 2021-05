Apple potvrdil brzké spuštění Apple Music HiFi

Milovníci hudební streamovací služby Apple Music budou mít podle všeho již brzy důvod k radosti. Apple totiž v některých zemích v aplikaci Hudba zobrazovat novou kartu, ve které láká změnu, která změní navždy hudbu. A právě za tou se velmi pravděpodobně skrývá bezztrátový režim streamování hudby známý též jako Apple Music HiFi. Právě o tom se totiž v posledních dnech a týdnech spekuluje nejvíce.

První spekulace o Apple Music HiFi se začaly objevovat relativně nedávno s tím, že by mělo být zavedení tohoto režimu jakousi odpovědí na Spotify HiFi, Deezer či Tidal. Apple však na rozdíl od konkurence nepočítá s tím, že si nechá za tento prémiový režim připlatit, jelikož jej chce nabízet coby součást standardního předplatného Apple Music. Právě tímto krokem by si tak měl zajistit příliv nových uživatelů, kterým se jeho politika zalíbí více než u konkurenčního Spotify a dalších služeb.

V tuto chvíli je otázkou, kdy přesně by mohlo k odhalení Apple Music HiFi dojít. Zprávy z minulého týdne sice naznačují, že by se tak mohlo stát už toto úterý spolu s AirPods 3, avšak většina leakerů označila tyto zvěsti za nepodložené spekulace, se kterými by se nemělo příliš počítat. Jako nejpravděpodobnější termín odhalení se proto zdá WWDC, která startuje již zhruba za 3 týdny a která by byla pro odhalení podobné věci naprosto ideální. Ale kdo ví, třeba svět skutečně Apple překvapí už zítra.