iOS 14.6 potvrdil příchod Apple Music HiFi

Je tomu jen pár hodin, co jsme vás informovali o tom, že se Apple dle zdrojů z hudebního průmyslu chystá světu představit nový režim pro Apple Music zajišťující vysokou kvalitu přehrávání. Řeč je konkrétně o HiFi režimu, kterým chce Apple konkurovat Spotify, jenž podobný režim oznámilo již relativně dávno. Zatímco však většina konkurence v čele se Spotify si však nechává za vysoce kvalitní režim přehrávání připlácet, Apple má nabízet HiFi v Apple Music bez jakéhokoliv příplatku. A právě tuto novinku potvrdila i včera vydaná beta iOS 14.6.

V kódu bety iOS 14.6 se našlo vývojářům nalézt konkrétně v sekci Apple Music zmínky o Dolby Atmos, Dolby Audio a konečně i Lossless – tedy bezzstrátovém formátu, který by měl zajistit vysoce kvalitní přehrávání hudby. Poměrně zajímavé je nicméně to, že se zmínky o těchto novinkách objevily jen v první betě iOS 14.6, ze včera vydané druhé bety však již byly opět smazány. Je tedy možné, že se Apple snaží novinku co nejvíce utajit, aby jí pak mohl za pár týdnů velkolepě představit. Kdy by se tak mohlo stát je nicméně v tuto chvíli velkou neznámou. Jako nejpravděpodobnější termín se ale jeví letošní WWDC, které proběhne zhruba za měsíc.