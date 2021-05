Apple se prý chystá výrazně zvýšit kvalitu Apple Music, stát vás to navíc nebude ani korunu

Pokud nejste spokojeni se stávající kvalitou přehrávání v Apple Music, následující řádky vás jistě potěší. Podle zdrojů z hudebního průmyslu velmi dobře informovaného hudebního portálu Hits Double Daily má totiž Apple v plánu v nadcházejících oznámit nasazení vyššího datového toku coby “HiFi” režimu Apple Music, kterým bude chtít konkurovat výhledově Spotify. A aby uspěl, vsadí na dost agresivní taktiku.

Taktikou Applu má být konkrétně nulové navýšení ceny Apple Music po zavedení HiFi režimu, kterým tak službu zatraktivní jak pro stávající, tak i pro nové uživatele a v ideálním případě i pro ty, kteří nyní využívají právě Spotify. Kalifornský gigant si oznámení režimu naplánoval na nadcházející týdny zejména kvůli nedávnému oznámení dalšího zdražování Spotify, které mnohé jeho uživatele pořádně namíchlo. Právě ti by se tak mohli stát potenciálními zákazníky Applu.

Zdroje z hudebního průmyslu sice přesný termín samy neznají, tvrdí však, že by se mohla s oznámením HiFi Apple Music ukázat i nová generace bezdrátových sluchátek AirPods, která by mohla zájem o službu oživit. Apple totiž klidně může k jejich prodejům rozdávat několikaměsíční předplatné zdarma, jako to dělal třeba u Apple TV+ či Apple Arcade. Spekulace o příchodu sluchátek je nicméně třeba brát s patřičnou rezervou, jelikož s nimi valná většina zdrojů počítá až na podzim.