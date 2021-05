Recenze Xiaomi Mi Band 6: Opět na jedničku

Recenze Xiaomi Mi Band 6 přichází ani rok poté, co čínský gigant Xiaomi světu ukázal pátou generaci tohoto skvělého fitness náramku. V následujících řádcích se tedy novince podíváme „na zoubek“. Než se pustíme do samotné recenze, dovolte mi menší spoiler. Pokud vás bavily předešlé generace a s náramkem od Xiaomi jste byli celkově spokojeni, nečtěte dál a běžte jej rovnou koupit. Je skvělý.

Obsah balení

Před samotnou recenzí klasicky jako první mrkneme na obsah balení. Nový fitness náramek od Xiaomi vám dorazí v krabičce, která je vlastníkům předchozích generací dobře známá. Rozdíl je v podstatě jen v popisu. V samotné krabičce naleznete pochopitelně fitness náramek, kolébku na nabíjení a manuál. Žádné překvapení se tedy nekoná, což ale rozhodně nevadí.

Fotogalerie Mi Band 6 (14) Mi Band 6 (15) Mi Band 6 (16) Mi Band 6 (17) Vstoupit do galerie

Technické specifikace

V tomto případě vás asi bude nejvíce zajímat displej, jelikož ten povyrostl na 1,56“ a má oválný tvar, jenž kopíruje tvar přední strany. Rozlišení AMOLED displeje je 152 x 486 pixelů, což dává skvělou jemnost 326 ppi. Jas je pak až 450 nitů, přičemž v samotném náramku máte na výběr z pěti úrovní jasu. Displej je chráněn tvrzeným sklem s povrchovou úpravou proti otiskům prstů. O připojení s vaším smartphonem se bude pochopitelně starat Bluetooth 5.0. Ze senzorů zde narazíte na akcelerometr, barometr, gyroskop, senzor srdeční frekvence a nově také senzor SpO2. Náramek má bez řemínku hmotnost pouhých 12,8 gramů a jeho stupeň krytí je 5 ATM. Na plavání je tedy jako dělaný. Výrobce uvádí, že maximální výdrž náramku je až 14 dní. Rozhodně se nejedná o nic nereálného, ovšem pokud zapnete nějakou fitness aktivitu každý den, počítejte s výdrží 6 až 8 dní. Náramek se pak nabíjí dvě hodiny.

Design produktu

Pokud jste měli tu čest s některou z předchozích generací tohoto příslušenství, rozhodně tušíte, že na první pohled příliš změn neuvidíte, byť tu jsou. Nový Mi Band 6 na rozdíl od staršího kolegy nemá na přední straně ukazatel dotykového tlačítka, které slouží pro krok zpět. Displej zde o dost povyrostl a vracet se budete v uživatelském rozhraní swipnutím z levé strany do pravé. Když píšu, že příliš změn na první pohled neuvidíte, věřte, že je to jedině dobře. Pokud vlastníte řemínky z Mi Band 5 a pokukujete po „šestce“, můžete slavit, neboť by měly být kompatibilní. Odvolávám se na osobní vyzkoušení, kdy jsem zaměnil originální náramky Mi Band 5 a Mi Band 6. Stejně tak je shodná s předchozí generací i nabíjecí kolébka.

Aplikace a spárování

Fotogalerie Mi Band 6 (20) Mi Band 6 (21) Mi Band 6 (22) Mi Band 6 (23) +5 Fotek Mi Band 6 (24) Mi Band 6 (25) Mi Band 6 (26) Mi Band 6 (27) Vstoupit do galerie

Stejně jako u podobných produktů budete potřebovat aplikaci. Xiaomi má pro své příslušenství již dlouhá léta zaběhlou aplikaci Mi Fit, kterou stáhnete zdarma z App Store. Po jejím stažení vás appka vyzve, abyste vyplnili o sobě nějaké údaje týkající se hmotnosti, výšky, pohlaví, denních cílů a podobně. Než budete chtít náramek začít párovat, raději jej prvně nabijte. Může se totiž stát, že při slabé baterii nebude tento úkon možný a aplikace náramek vůbec nenalezne. V aplikaci pak můžete sledovat klasické údaje o nachozených krocích, zaznamenaných cvičení, naměřeném spánku a podobně. Rovněž zde lze nastavovat parametry přímo pro váš Mi Band. Tedy například vibrace pro jednotlivé úkony, notifikace, frekvenci měření tepu, průběžné sledování stresu a tak dále. Aplikace je prostě a jednoduše skvěle přehledná. Navíc je lokalizovaná do češtiny.

Ovládání

Fotogalerie Mi Band 6 (1) Mi Band 6 (2) Mi Band 6 (3) Mi Band 6 (4) +10 Fotek Mi Band 6 (5) Mi Band 6 (6) Mi Band 6 (7) Mi Band 6 (8) Mi Band 6 (9) Mi Band 6 (10) Mi Band 6 (11) Mi Band 6 (12) Mi Band 6 (13) Vstoupit do galerie

Provádění úkonů na novém náramku je jednodušší než kdy dřív, a to hlavně díky velkému displeji. Klepnutím rozsvítíte svůj ciferník, u něhož záleží jen na vás, jaký bude. V aplikaci jich je k vybrání opravdu dost, bohužel často zde narazíte na anime motivy, které se, tedy alespoň u nás, nemusí nutně každému líbit. Ovšem při troše hledání si ten svůj vyberete. Swipnutím do strany na hlavní obrazovce se dostanete do nabídky počasí a hudebního přehrávače. Ten funguje daleko svižněji oproti předchozí generaci. Chcete-li tedy přepínat hudbu na náramku, zde budete spokojeni. Do menu se dostanete swipnutím na hlavní obrazovce shora dolů (či obráceně). Narazíte zde na ikony jako počasí, světový čas nastavení, hudební přehrávač, alarm, připomínky, měření srdečního tepu, měření SpO2, měření stresu, workout, ale také klasické základní údaje o počtu kroků za celý den či případně splnění cílů.

Vlastní používání

Fotogalerie Mi Band 6 (6) Mi Band 6 (7) Mi Band 6 (8) Mi Band 6 (9) +6 Fotek Mi Band 6 (10) Mi Band 6 (11) Mi Band 6 (12) Mi Band 6 (19) Mi Band 6 (30) Vstoupit do galerie

Abych řekl pravdu, na fitness náramek od Xiaomi jsem se velmi těšil. Mým prvním byl Mi Band 2. Následoval Mi Band 4, Mi Band 5 a nyní Mi Band 6. Nutno říct, že funkčnost náramku se příliš nezměnila. Samozřejmě například u nejnovější generace máte senzor SpO2. V pořádku, super. Prakticky jsem to ale vyzkoušel pouze dvakrát, a to kvůli nafocení do článku. Mi Band má být zkrátka levným a nenápadným náramkem, který bude měřit vaši aktivitu, což splňuje na jedničku. Pokud si ovšem potrpíte na více „profi“ měření, je vám asi jasné, že náramek za zhruba tisíc korun vaše touhy neuspokojí. Pro obyčejného sportovce je ale naprosto dostačujícím a přehled o vaší aktivitě bude, za cenu něco málo přes tisíc korun, dobře zaznamenán.

Někomu může vadit absence českého jazyka, ovšem diakritika zde je. Nesetkáte se tedy, po vzoru let minulých, že místo našich krásných písmen typu „ž,ř,č,š“ jste našli jen nevzhledný přeškrtnutý obdeník. Na každý pád je čeština jen otázkou času. Od toho se pochopitelně odvíjí i notifikace. Jestliže sportu holdujete jen občas a více vás zajímá spíše fakt, abyste nemuseli pořád kontrolovat smartphone, je i Mi Band 6 cesta. Notifikace se zde zobrazují naprosto v pořádku a osobně jsem se s žádným výpadkem nesetkal.

Pokud jde o fitness aktivity či jen prachobyčejné měření kroků, pochopitelně jsem se novou „šestku“ rozhodl poměřit s loňským modelem. Pro účely měření kroků byly náramky na jedné ruce. Během aktivit pak, kvůli přesnějšímu měření srdečního tepu, byl každý náramek na jiné ruce. Měření kroků je velmi podobné a na konci dne se výsledky lišily maximálně o 150 kroků. Pro zkoušku měření aktivity jsem byl hrát fotbal. Bohužel zde najdete aktivity jako jóga, stolní tenis, volejbal, bowling, zumba apod., ale fotbal ne. Pro měření jsem tedy zvolil „volný styl“. Mi Band 5 za hodinu a čtyři minuty naměřil 506 spálených kcal, průměrný srdeční tep byl 124 a maximální 157. Mi Band 6 hovoří o 536 spálených kcal, průměrném srdečním tepu 119 a maximálním tepu ve výši 151. Hodnoty jsou tedy velmi podobné. Téměř shodné údaje je možné vidět i při měření spánku, které se liší u jednotlivých fází v řádech minut.

Zdroj: Redakce Letem světem Applem

Resumé

Xiaomi Mi Band 6 je prostě a jednoduše skvělý. Jestliže bych ale mohl mít nějaká přání pro budoucí generace, ocenil bych GPS a vnitřní úložiště na hudbu. Ocenit u tohoto modelu lze především displej, který je asi největším argumentem ke koupi. Přemýšlíte-li nad koupí levného fitness náramku pro letní měsíce, není o čem diskutovat. Máte vítěze.

Sleva pro čtenáře

Cena Xiaomi Mi Band 6 je 1190 korun. Pro 10 nejrychlejších je ale toto skvělé příslušenství za 1070 korun, a to po zadání kódu „chciband6“.

Fitness náramek Xiaomi Mi Band 6 můžete zakoupit zde