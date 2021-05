Apple nepustil na iPhony aplikaci pro sledování COVIDu, teď to musí vysvětlit u soudu

Právní oddělení Applu má v tomto roce vskutku napilno. Je obecně známo, že Apple neustále někdo žaluje, přičemž nejhlasitěji se v současné době mluví o sporu s Epicem. Nově Apple žalují taktéž vývojáři aplikace Coronavirus Reporter.

Fotogalerie Očkování COVID covid19-FB registrace ockovani covid Registrace očkování na COVID koronavirus cesko Koronavirus Česko +2 Fotek Jak dlouho přežije koronavirus Jak dlouho přežije koronavirus Vstoupit do galerie

Začátkem letošního roku plánovali vývojáři výše zmíněné aplikace být první aplikací v App Store, která na základě epidemiologických a biostatických dat převede výskyt lidí s onemocněním (či příznaky) COVID do mapy. Byť Apple souhlasil, že aplikace využívající obdobný styl sběru dat zahrne, neučinil tak. Aplikace byla v lednu zamítnuta, proti čemuž bylo podáno odvolání. To bylo zamítnuto a po několika vzájemných argumentech a rozšíření možnosti Applu určitým subjektům podobné aplikace přidávat do App Store požádali vývojáři znovu o zařazení do App Store. To bylo opět zamítnuto a po další výměně názorů nakonec vývojáři žalují Apple o 800 milionů dolarů kvůli zneužívání monopolního postavení. Apple se brání tím, že žaloba je bezdůvodná, jelikož žádný monopol zde není. Jablečný gigant taktéž tvrdí, že tyto aplikace, dle pravidel App Store, mohou přidávat pouze zdravotnické společnosti, což vývojáři Coronavirus Reporter nesplňují.

Coronavirus Reporter se brání, že důležitější by měla být samotná struktura týmu a odvolávají se na skutečnost, že na aplikaci například pracoval také bývalý kardiolog NASA. O odbornost zde tedy údajně není nouze. Apple tvrdí, že vývojáři čerpají z mnoha irelevantních protimonopolních případů, které musel Apple v posledních letech řešit. Přirozeně také žádá a zamítnutí žaloby v plném rozsahu.