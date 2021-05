Apple u soudu: Epic Store prodává porno

Příběh Applu a Epic Games se stává pomalu ale jistě telenovelou. Jistě si vzpomínáte, když Epic chtěl ve svém herním fenoménu Fortnite obejít platební bránu Applu, ve které si technologický gigant účtuje svých 30 %. Na to Apple odpověděl smazáním Fortnite z App Store, čímž začala právní bitva. Vzhledem k okolnostem se dalo předpokládat, že soudní spor bude skutečně zábavný. A ano, už je to tady.

Jelikož má spor za sebou již několik soudních jednání, hlavní náboje již byly z obou stran vystříleny a momentálně se „šlape voda“. Právníci jablečného giganta například už tvrdili, že seznam nejprodávanějších dvaceti her Epicu obsahuje ve skutečnosti pětadvacet titulů. Další útok Applu je ale zábavnější. Apple se nyní snaží znevěrohodnit produkci obchodu Itch.io, jehož klienta si lze z Epic Store stáhnout, a to zcela zdarma. Itch.io není oproti Epicu tak kontrolován a tvůrci tam mohou nahrát téměř cokoli. Právníci Applu řekli, že popisy některých her obsahují spousty nevhodných a úchylných slov, čímž zkrátka a dobře chtěli říct, že Epic nemá zrovna dobře nastavené parametry na hlídání obsahu.

Je pravdou, že na Itch.io lze nalézt tituly jako Dominatrix Simulator, Cummy Bende či třeba Deviant Anomalies. Epic se ale brání, že Itch.io je samostatnou platformou, jež má vlastní pravidla, a Epic Store nabízí pouze klienta. Zároveň také dodává, že z prodeje těchto her nemá žádný zisk. Opravdu legrační, nicméně něco nám říká, že to nejlepší u soudu teprve uslyšíme.