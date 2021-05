AirTag je trefa do černého. Koupit si jej chce 6 z 10 jablíčkářů

Lokalizátor AIrTag se jablíčkářům zalíbil. Vyplývá to alespoň z nového průzkumu společnosti SellCell, ze kterého vyplývá, se si jej hodlá pořídit jejich nadpoloviční většina. Kalifornský gigant tak zřejmě čekají v následujících měsících a letech finanční žně i z něj.

Z průzkumu vyplývá, že si AirTag chce pořídit či již pořídilo na 61 % uživatelů Apple produktů – konkrétně pak iPhonů a iPadů. Poměrně zajímavé je pak to, že ačkoliv lze sehnat lokalizátory na trhu ještě levněji, bylo 54 % dotazovaných jablíčkářů přesvědčeno o tom, že je cena AirTagu fér. Naopak jen 14 % uvedlo, že je lokalizátor Applu předražený nebo minimálně dražší, než by měl být. Právě férová cena tak zřejmě AirTagu hraje do karet nejvíce ze všeho.

Fotogalerie Recenze Apple AirTag AirTag LsA 6 AirTag LsA 5 AirTag LsA 4 +4 Fotek AirTag LsA 3 AirTag LsA 2 AirTag LsA 1 Vstoupit do galerie

Posledním zajímavým zjištěním ohledně AirTagu je to, k čemu jej budou uživatelé využívat. Přestože jej lze použít s trochou nadsázky ke sledování takřka čehokoliv, jablíčkáři příliš kreativní nejsou. Na 42 % z nich jej totiž hodlá připnout na klíče, skoro 26 % na kola a 23 % na peněženky. Velké oblibě se pak budou lokalizátory těšit i u domácích mazlíčků a to i přestože Apple sám výslovně v jednom z rozhovorů uvedl, že k jejich sledování ideální nejsou. Jeho uživatelé si tím však evidentně hlavu příliš nelámou.