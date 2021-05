Takto by mohl vypadat iPhone s minimalistickým modulem Face ID mimo displej

iPhony hyzdí výřez v displeji již tři roky a nic nenasvědčuje tomu, že se na tom bude letos něco měnit. Ano, dle dosavadních úniků to vypadá, že se inženýrům z Applu podařilo komponenty umístěné ve výřezu efektivněji naskládat k sobě, tudíž bude výřez u letošních modelů o něco menší, stále tam však bude. Designér Antonio De Rosa na svém webu zveřejnil koncepty, jak by mohl takový iPhone bez klasického výřezu vypadat a i když se podobného řešení nejspíš nikdy nedočkáme, to rozhodně neznamená, že ho nechceme.

De Rosa ve svém konceptu sází na zcela nevšední a asymetrický design horní poloviny iPhonu, kdy pravá část těla vystupuje o několik milimetrů výše a v tomto výstupku jsou uložené komponenty pro Face ID, sluchátko a další prvky, které se v současné době schovávají ve výřezu.

Toto řešení dává iPhonu poměrně nezvyklý tvar, který by byl na první pohled zcela rozpoznatelný oproti uniformním obdélníkům, které vládnou světu smartphonové konstrukce. Kromě fotografií v galerii výše si můžete prohlédnout, jak by takový iPhone vypadal i „v pohybu“. Na videu níže, ve kterém se autor opravdu snaží, aby vypadalo „jako od Applu“, jsou ještě další zajímavé záběry, které na statických fotografiích tak nevyplynou. Líbil by se vám takovýto design?