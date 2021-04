Apple představí za dva roky první iPhony s Face ID pod displejem

Pokud nejste příznivci výřezu v displeji a raději byste u iPhonů měli jen ničím nerušenou plochu obrazovky, následující řádky vás zcela určitě potěší. Apple totiž podle velmi přesného analytika Ming-Chi Kua v současnosti pracuje na prvních iPhonech s Face ID pod displejem – tedy jinými slovy modelech bez výřezu. Ačkoliv je před ním ještě poměrně dlouhá cesta, za dva roky bychom měli vidět její první výsledky.

Podle zdrojů Kua zřejmě nebude alespoň zprvu Face ID pod displejem výdobytkem všech modelů dané řady, ale jen exkluzivitou pro vyšší modely – tedy konkrétně iPhony 15 Pro a Pro Max. Dá se nicméně očekávat, že ty by si exkluzivitu na skryté Face ID zachovaly jen krátkodobě a o rok později by už Apple výřez skryl i u levnějších iPhonů, tedy klasických “šestnáctek”. Je nicméně otázkou, zda má Apple v plánu při skrytí Face ID zachovat pod displejem i Touch ID, či se mu podaří jeho autentizační systém založený na skenu obličeje do té doby zdokonalit tak, že by bylo již zkrátka Touch ID na telefonu naprosto zbytečné.

Dnešní informace ohledně skrytého Face ID pod displejem u iPhonů 15 Pro jsou zároveň prvními detaily, které v souvislosti s těmito telefony známe. Nelze tudíž říci například ani to, zda u nich Apple vsadí na nový design, či se u nich ještě přidrží hran, ke kterým se vrátil teprve loni u iPhonů 12 (Pro). Dá se nicméně očekávat, že i o takto vzdálených modelech se budou v následujících měsících a letech postupně objevovat další a další informace.