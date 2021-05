Prozradil uniklý manuál iPhonu 13 příchod multitaskingu v iOS 15?

Dnes dopoledne jsme vás na našem magazínu informovali o možném úniku části manuálu iPhonu 13 (či 13 mini), který potvrzuje jak nový design fotoaparátu, tak i poměrně výrazné zmenšení výřezu v jeho displeji. Snímek toho však odhalil zřejmě mnohem více, než se na první pohled mohlo zdát. Jeden z našich čtenářů si totiž všiml poměrně zajímavé věci a to sice možného potvrzení „ipadovského“ multitaskingu v iOS 15.

Zdroj: Redakce Letem světem Applem

Jak můžete na snímku výše vidět, zobrazovaný obsah na displeji iPhonu 13 (mini) je rozdělen na dvě části – jedna je podbarvená šedou, druhá pak bílou. Zdá se tedy, že zachycuje Split Screen, který můžete již řadu let znát z iPadů, přičemž zatímco šedá část zobrazuje spuštěnou aplikaci, bílá multitaskingové rozhraní pro výběr či ukončení některé z dalších aplikací běžících na pozadí. Po zvolení si aplikace, která má ve spodní půlce displeje běžet, by se jí pak samozřejmě přizpůsobila tak jako to můžeme vidět v horní půlce displeje. Pokud by vás pak zajímalo, proč tento prvek spojujeme s iOS 15, je to proto, že nové iPhony 13 dorazí na podzim právě s předinstalovaným iOS 15, takže je jasné, že mu Apple manuál určitým způsobem přizpůsobit musí.

Ačkoliv nelze samozřejmě s jistotou říci, zda snímek skutečně odhaluje Split Screen, pravdou je, že by to nebylo nikterak překvapivé. Po vylepšení multitaskingu na iPhonech totiž volají jablíčkáři v posledních letech velmi hlasitě, jelikož k němu jejich telefony díky poměrně velkým displejům přímo vybízí. Nutno nicméně podotknout, že i samotný Apple již svým způsobem naznačil, že se tímto směrem chystá vydat a to konkrétně loňským přidáním funkce Obraz v obraze do iOS 14. Je nicméně otázkou, zda potenciální multitasking nasadí na všechny úhlopříčkové varianty iPhonů či jej omezí jen na větší modelové řady, potažmo zda bude určité funkce multitaskingu omezovat vždy jen na určité modely. Dozvědět bychom se to však mohli už na WWDC za méně než měsíc, na které se iOS 15 a další nové systémy představí.