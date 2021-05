Design iPhone 13 potvrzuje únik japonské verze manuálu pro iPhone 13

iPhone 13 je bezesporu nejočekávanější produkt společnosti Apple pro letošní rok a tak se není čemu divit, že s blížícím se datem vydání začíná na internet unikat čím dál tím větší množství informací a materiálů. Nejnovějším přírustkem v řadě úniků informací ohledně iPhone 13 je pak japonská verze manuálu pro iPhone 13, která koluje po čínském diskusním fóru Weibo.

Stránka z údajného manuálu ukazuje vyobrazení jak přední, tak zadní části iPhone 13 a je v souladu s úniky, které proudí na internet od začátku letošního roku. Nákres v návodu ukazuje, že novinka bude disponovat zmenšenou verzí výřezu v displeji, ve které jsou umístěny veškeré senzory, přední FaceTime kamera a také mikrofon. Kromě toho nabídne iPhone 13 fotoaparát s úhlopříčným uspořádáním. Zde je důležité podotknout, že se bavíme o iPhone 13, nikoli o iPhone 13 Pro, u kterého je očekávána opět trojice fotoaparátů (širokoúhlý, ultraširokoúhlý a zoom).

Z toho, co je vidět na manuálu je patrné výrazné zmenšení horního výřezu displeje, které je jednak tenčí a také užší. Stavový řádek tak bude mít více prostoru a displej nabídne větší plochu i při zachování stejné velikosti samotného přístroje. Stavový řádek díky tomu dokáže nabídnout mnohem více informací a nový iOS 15 jej může lépe využít.

Manuál ukazuje také zadní část, která odhaluje fotoaparát iPhone 13. Ten má dvě čočky, které jsou uspořádány do úhlopříčky. LED blesk byl přesunut do pravého horního rohu a mikrofon je v levém dolním rohu, díky čemuž vypadá modul s fotoaparáty mnohem elegantněji a více symetricky. iPhone 13 by měl podle dostupných informací nabídnout zcela nové objektivy, které bylo potřeba kvůli rozdílné velikosti přesunout právě do úhlopříčného uspořádání.

Zda Apple skutečně představí iPhone 13 ve verzi, ve které jej ukazuje údajný manuál, nemůžeme tvrdit s naprostou jistotou, ale za roky zkušeností již víme, že pokud se některé úniky opakují a ukazují v podstatě stále ty stejné informace, je to znamení toho, že výsledky produkt bude skutečně vypadat tak, jak odhalují právě zmíněné úniky. Datum vydání iPhone 13 je opět plánováno na podzim letošního roku.