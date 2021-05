Základní placené aplikace, které by neměly chybět ve vašich Apple Watch

V posledních dnech se na našem magazínu věnujeme základním aplikacím třetí strany, které by za žádnou cenu neměly chybět na vašich Apple produktech. Tento mini-seriál jsme rozdělili na dvě části s tím, že se prvně věnujeme základním bezplatným aplikacím, a poté aplikacím placeným. Níže se společně podíváme na 5 základních placených aplikacích, které by rozhodně neměly chybět ve vašich jablečných hodinkách.

Phone Buddy

Pokud se pokročilého vlastníka Apple Watch zeptáte na jednu aplikaci, která by v jablečných hodinkách neměla chybět, tak se vám dost možná dostane odpovědi v podobě Phone Buddy. Tato aplikace je opravdu velmi jednoduchá a slouží pouze k jediné činnosti. Konkrétně vás dokáže upozornit na to, když svůj iPhone někde necháte a odejdete od něj. V tu chvíli vám na Apple Watch přijde notifikace, která vás na zapomenutý iPhone upozorní. Na displeji Apple Watch se přímo zobrazí mapa s poslední lokací vašeho iPhonu. Nechybí nespočet různých nastavení, která si můžete pozměnit k obrazu svému.

Phone Buddy koupíte za 129 Kč zde

WaterMinder

Apple je především technologický gigant, který se stará o vývoj nových zařízení, hardwaru a softwaru. Kromě toho všeho se ale jablečná společnost stará také o vaše zdraví. Všechny uživatele Apple produktů se kalifornský gigant snaží nějakým způsobem donutit k tomu, aby žili zdravý život. Pokud navíc máte Apple Watch, tak se veškeré sledování aktivity a zdraví ještě více vylepší. Pokud chcete žít opravdu zdravě, tak byste během dne neměli zapomenout také pít – někteří jedinci s tím mají problém například kvůli pracovnímu vytížení. Nedostatek vody může způsobit ospalost, bolesti hlavy, apod. WaterMinder vám s dodržením pitného režimu pomůže, a to i na Apple Watch.

WaterMinder koupíte za 129 Kč zde

HeartWatch

Pokud patříte mezi vlastníky Apple Watch Series 4 a novějších (vyjma Apple Watch SE), tak si můžete jednoduše během 30 sekund nechat vytvořit EKG, kromě toho lze také sledovat vaši tepovou frekvenci. Co se pak týče srdečních dat jako takových, tak Apple Watch možná nedokáží poskytnout veškerá data, která byste chtěli. Jestliže potřebujete své srdce často sledovat a chcete být vždy v obraze, tak se vám určitě bude líbit aplikace HearthWatch. Tato aplikace o vás neshromažďuje žádná data, kromě toho vám nabízí možnost pro zobrazení kompletních informací o vašem srdci a aktivitě. Zobrazit si můžete opravu mnoho různých dat, což se některým uživatelům může hodit.

HeartWatch koupíte za 99 Kč zde

Bear Focus Timer

V dnešní moderní a uspěchané době může být pro někoho opravdu složitě se delší dobu na něco soustředit, například na práci či studium. Nová doba si tedy žádá nová řešení, kterých je naštěstí k dispozici hned několik. Stáhnout si můžete aplikace určené k soustředění, ve kterých budete například pěstovat různé rostliny, anebo můžete sáhnout po aplikaci Bear Focus Timer na Apple Watch, ve které na vás bude dohlížet medvěd. Jméno tohoto medvěda je Tom a dokáže být opravdu velmi přátelský – tedy pokud se budete soustředit. Pokud Toma poslechnete, tak vás po určité době soustředění pochválí. Aplikace BFT je minimalistická, svůj účel ale rozhodně plní, což dokazují kladné recenze.

Bear Focus Timer koupíte za 49 Kč zde

Lifeline

Pokud hledáte nějakou jednoduchou hru, které byste se mohli věnovat i na Apple Watch, tak vám z vlastní zkušenosti mohu doporučit herní sérii Lifeline. V rámci her z této série se ocitnete v roli jakéhosi „rádce“, který se spojí s nějakou osobou. Tato osoba mohla například ztroskotat na jiné planetě a bude se vás ptát na to, co má dělat. Dá se tedy jednoduše říci, že osud oné osoby je jen a jen ve vašich rukách. Vašimi odpověďmi můžete samotné osobě pomoci, anebo ji naopak ještě více uškodíte. Všechno tohle je propleteno opravdu perfektním příběhem, který vás bude bavit. Hře Lifeline stačí věnovat opravdu pár minut denně – nebude vás žádným způsobem otravovat. Pouze si přečtete zprávy, zareagujete a máte na několik hodin klid. Doporučit mohu například Lifeline: Whiteout.

Lifeline: Whiteout koupíte za 25 Kč zde