Základní bezplatné aplikace, které by neměly chybět ve vašich Apple Watch

Pokud vlastníte Apple Watch, tak dost možná víte, že aplikace, které nainstalujete na váš iPhone, se automaticky nainstalují také právě na jablečné hodinky – tedy pokud to nemáte zakázané. Mnoho uživatelů nemá často ani nejmenší potuchy o tom, že by jejich oblíbená aplikace mohla mít také verzi přímo pro Apple Watch. Pravdou ale je, že se všemožné aplikace pro Apple Watch stále čím dál tím více rozšiřují, kromě toho jsou ale také velmi kvalitní a perfektně využitelné. V Apple Watch máme všichni předinstalované skvělé nativní aplikace, existují však také skvělé aplikace třetí strany – a na 5 z nich se podíváme níže.

Stocard

V dnešní době má prakticky každý obchod, pobočka, fastfood, benzinka a další svou vlastní věrnostní kartu, popřípadě určitou formu věrnostního programu. Kdybyste všechny tyto věrnostní karty museli nosit i sebe v peněžence, tak by vám nejspíše upadly ruce. V dnešní moderní době si všechny věrnostní karty můžeme jednoduše nahrát do aplikací – osobně využívám už delší dobu Stocard. Každou kartu, kterou si do Stocard přidáte, pak můžete vidět přímo na hodinkách, a to i v případě, že u sebe nemáte iPhone. Některé karty lze dokonce zobrazit přímo v rozhraní Wallet, což se může hodit. S aplikací Stocard tak můžete veškeré své věrnostní karty nechat doma.

Stocard stáhnete zde

Textify

Pokud vám na Apple Watch přijde nějaká zpráva či iMessage, tak na ni můžete reagovat předpřipravenou odpovědí, pomocí emoji či hlasem, kdy se buď pošle přepis či zvuková zpráva. Občas se ale můžete ocitnout v situaci, kdy odpovězení pomocí emoji s předpřipravené odpovědi nedostačuje a nahrávání zvukové zprávy se momentálně nehodí. Bohužel, součástí watchOS není klasická klávesnice, kreslení písmen pak můžete využít jen v angličtině. Přesně pro tyto situace je tady Textify, tedy aplikace, která vám na Apple Watch zpřístupní možnost pro psaní zpráv na klávesnici. Nutno podotknout, že tuto aplikaci využijete jen v nativních Zprávách.

Textify stáhnete zde

MiniWiki

Wikipedia je nejen při studiu jednoduše nenahraditelnou webovou službou, kterou alespoň jednou použil snad už každý z nás. Webové rozhraní Wikipedie si můžete jednoduše zobrazit na Macu, iPhonu, iPadu a dalších nejen jablečných zařízeních. Pomocí aplikace MiniWiki si pak můžete Wikipedii jednoduše zobrazit i na vašem zápěstí – a je jedno, zdali se zrovna nudíte v autobuse, anebo potřebujete nutně zobrazit nějaké informace v hodině. Aplikace MiniWiki je k dispozici zdarma, za některé funkce však musíte zaplatit – jedná se například o ukládání článků pro offline použití a další. MiniWiki aplikace, která nesmí chybět v Apple Watch každého studenta.

MiniWiki stáhnete zde

Shazam

Kdo nezná Shazam, jako by nebyl. Tuto aplikaci má s největší pravděpodobností ve svém iPhonu nainstalovaný opravdu každý z nás. Shazam dokáže za pomocí mikrofonu a internetového připojení rozpoznat téměř jakoukoli hrající skladbu. Vy si ji poté můžete jedním klepnutím uložit do knihovny Apple Music a Spotify. Pokud zrovna nemáte internetové připojení, tak nevadí – nahrávka se uloží a rozpozná po připojení. Shazam pro Apple Watch umí skladby rozpoznávat a ukládat je i do historie vašeho účtu, ukázky ze skladeb je možné přímo na vašem zápěstí přehrát. Abyste Shazam otevřeli co nejrychleji, můžete si na ciferník přidat také komplikaci aplikace Shazam.

Shazam stáhnete zde

Pocket Bandit

Čas od času se můžeme ocitnout v nějaké situaci, kdy se začneme nudit. Zmínit můžeme například nudnou hodinu při online vyučování, popřípadě situaci, kdy si na toaletu zapomeneme vzít iPhone. Nejen v těchto případech se vám bude hodit Pocket Bandit, což je hra, kterou můžete hrát přímo na vašich Apple Watch. V rámci Pocket Bandit se stanete zlodějem, který musí ze sejfů ukrást všemožné cennosti. Hra se postupně stěžuje s tím, že sbíráte body do té doby, až něco pokazíte a přijde si pro vás policie. Zobrazit si pak můžete také přehled všech cenností, které už jste ukradli. Pocket Bandit se ovládá pouze pomocí digitální korunky a dokáže opravdu skvěle zabavit.

Pocket Bandit stáhnete zde