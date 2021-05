Základní bezplatné aplikace, které by neměly chybět ve vašem iPhonu

Aplikace jsou v rámci všech našich jablečných zařízení velmi důležité. Kdybychom neměli v App Storu přístup k aplikacím třetí strany, tak by většina z nás nemohla prakticky vůbec fungovat. Pokud jste právě před chvílí spustili váš první iPhone, popřípadě pokud patříte mezi zaryté jablíčkáře a chtěli byste začít s čistým štítem, tak se vám bude hodit právě tento článek. V tom se podíváme na výběr 5 základních a bezplatných aplikací, které by ve vašem iPhonu rozhodně neměly chybět.

Spark

E-mailový účet v dnešní době potřebujete už prakticky ke všemu. Uvést jej musíte například při odesílání objednávky, při vytváření uživatelského účtu a samozřejmě také pro možnost komunikace s ostatními jedinci. Existuje nespočet různých e-mailových klientů, které můžete (nejen) na iPhonu využít. Nechybí samozřejmě také ten nativní od Applu, ten však bohužel trpí obrovskými nedostatky. Osobně již po dobu několika let využívám jak na iPhonu, tak i na Macu e-mailového klienta Spark, kterého mohu doporučit. Nabízí veškeré základní funkce, které po e-mailovém klientovi můžete požadovat, tak stejně ale nabízí i rozšířené funkce, jež využijete například v týmu. Spark je naprosto perfektní pro správu více schránek, nabízí také chytrý režim zobrazení příchozích e-mailů, jednoduchou synchronizaci a mnoho dalšího.

Waze

Pokud vlastníte nějaké starší vozidlo, tak je dosti možné, že v něm nemáte zabudovaný infotainment společně s navigací. Dobrou zprávou ale je, že se v dnešní době rozhodně nejedná o nějaký problém. K dispozici totiž máme všemožné navigační aplikace, které můžeme spustit na jablečných telefonech. Ve finále vám tedy stačí, abyste si pořídili držák iPhonu, spustili aplikaci a okamžitě můžete vyjet. Nejlepší navigační aplikací je bezesporu Waze. Tato aplikace se oproti těm konkurenčním liší v tom, že vytváří jakousi sociální síť uživatelů, kteří se jednoduše mohou upozorňovat na nehody, zácpy, policejní hlídky, výmoly a další situace na cestách. Kromě toho Waze nabízí mnoho dalších skvělých funkcí, včetně automatického vyhledání alternativní trasy při zjištěné zácpě či možnost sdílení času příjezdu a polohy. Waze aktuálně patří pod Google, což pro uživatele znamená, že v něm najdou největší databázi všech firem na světě, což se pro naprosto přesnou navigaci hodí.

Twitter

Kdo v dnešní době nemá sociální síť jako by nežil. Pravdou ale samozřejmě je, že se v posledních letech podoba sociálních sítí výrazně změnila. Primárním cílem sociálních sítí už není sbližovat lidi, ale sbírat o nich všemožná uživatelská data pro přesné cílení reklamy, což pak generuje obrovský zisk. Takovým stylem tedy alespoň fungují sociální sítě od Facebooku, tj. například Facebook či Instagram – a zcela upřímně vám jejich instalaci nedoporučuji. Aktuálně nejzajímavější sociální sítí je dle mého názoru Twitter, na kterém můžete bez reklam sledovat jen to, co vás zajímá. Každý příspěvek je navíc omezen na 280 znaků, takže se o všem důležitém dozvíte rychle a bez zbytečné omáčky. Twitter naštěstí nespadá pod Facebook, takže se nemusíte bát častých „nechtěných“ úniků dat a dalších nepříjemných záležitostí.

Snapseed

Pokud bychom měli jmenovat jednu komponentu, která se v rámci chytrých mobilních telefonů v posledních letech posunula nejvíce, tak se nejspíše jedná o fotoaparát. Zatímco ještě pár let zpět jsme byli rádi za jediný objektiv, tak dnes mají vrcholné iPhony objektivy tři – širokoúhlý, ultra-širokoúhlý a teleobjektiv – společně s LiDAR skenerem. U konkurenčních značek se pak těchto objektů nachází často ještě o mnoho více – pamatujte ale, že méně je někdy více. Zkrátka a jednoduše, nějakou fotografii čas od času vyfotí každý z nás. Pro úpravu fotografií pak mohu doporučit aplikaci Snapseed, ve které najdete veškeré nástroje, které můžete potřebovat. Zmínit můžeme retušovací štětec, možnost úpravy expozice či aplikaci filtrů. I Snapseed osobně používám již několik let a mohu říci, že se za tu dobu opravdu parádně posunul kupředu.

Yubidy

Patříte-li mezi jedince, kteří každý den poslouchají hudbu, tak je pro vás nejlepší možností předplatit si jednu z hudebních streamovacích služeb – ideálně Spotify či Apple Music. Jestliže si ale hudbu pustíte jen občas, například z YouTube, tak vás na iPhonu může omezovat, že si ji nemůžete žádným způsobem uložit do paměti zařízení, a že zároveň není možné z písniček na YouTube lokálně vytvářet playlisty. Již delší dobu je však součástí App Storu aplikace Yubidy. Nutno podotknout, že Apple tuto aplikaci často odstraňuje, a tak za dobu své existence změnila název například na Tubidy, Tybidy, apod. – vždy se ale jedná o stejný koncept. V rámci Yubidy si můžete jednoduše uložit skladby z YouTube, tvořit playlisty a přehrávat skladby jednoduše i s uzamknutým iPhonem. Pokud nebudete schopni aplikaci pomocí níže uvedeného odkazu stáhnout, tak to znamená, že ji Apple nejspíše odstranit – pokuste se ji tedy vyhledat přímo v App Storu.

