5 tipů pro udržení mentálního zdraví na Instagramu

Sociální sítě mohou být dobrým sluhou, ale zlým pánem. V plenkách sloužily sociální sítě především ke spojování lidí a tehdy nejspíše nikdo netušil, jaké budou mít dopad na společnost. Aktuálně sociální sítě stále slouží ke spojování lidí, primárně se ale jedná o reklamní plochu, na které je možné naprosto perfektně cílit na konkrétní uživatele. Někteří uživatelé už ze sociálních sítí kompletně odcházejí, jiní zde zase setrvávají – co si totiž budeme nalhávat, opustit „socky“ rozhodně není jen tak. V tomto článku se podíváme na 5 triků na Instagramu, které vám pomohou s udržením dobrého mentálního zdraví.

Přizpůsobte si to, co vidíte

Sociální sítě jsou takové, jaké si je uděláte – to tedy platí především u Instagramu a Facebooku. Na hlavní zdi se vám totiž vždy zobrazí jen takové příspěvky, které vás zajímají, a to tedy od lidí, které tzv. sledujete. Pokud se často ocitáte v situaci, kdy na vaší zdi vidíte příspěvky, které vás nezajímají, demotivují a nejevíte o ně zájem, tak je řešení velmi jednoduché – přestaňte dotyčné účty sledovat. Zároveň nezapomínejte na to, že se na sociálních sítích zobrazují jen „hezké“ a „dokonalé“ příspěvky. Mohlo by se tak zdát, že všichni ostatní mají bezchybný život, opak je však pravdou – nikdo totiž nebude sdílet špatné zážitky. Pro odstranění sledujících přejděte na váš profil, nahoře klepněte na Sleduji, a poté konkrétní účty přestaňte sledovat.

Skryjte urážlivé komentáře

Pokud patříte mezi jedince, kteří kromě prohlížení na Instagram sem tam také něco nahrají, tak jistě víte, že ostatní uživatelé mohou na příspěvky reagovat. Reagovat konkrétně mohou stisknutím srdíčka, anebo mohou zanechat komentář. Berte na vědomí, že počet srdíček rozhodně nemá ve vašem životě žádnou hodnotu – nemá tedy cenu se pozastavovat nad tím, že máte méně reakcí než například váš kamarád. Co se týče komentářů, tak si můžete nastavit, aby automaticky docházelo ke skrývání těch, které jsou nějakým způsobem urážlivé. Stačí, abyste se přesunuli na váš profil, kde pak klepněte vpravo nahoře na ikonu menu. Pak přejděte do Nastavení -> Soukromí -> Komentáře, kde aktivujte možnost Skrýt urážlivé komentáře.

Vypněte stav aktivity

Na většině sociálních sítích se ihned po připojení zobrazí stav aktivity, potažmo indikátor toho, že jste online. Jakmile pak z aplikace odejdete, tak se ostatním uživatelům zobrazí informace o tom, kdy jste byli naposledy k zastižení. Co si budeme nalhávat, většině naším sledujícím do toho, kdy jsme naposledy byli online, nic není – a ve finále vás pak někdo může nařknout z toho, že jste online, ale neodpovídáte na zprávy. Osobně doporučuji všem, aby si stav aktivity v Instagramu deaktivovali. Jakmile deaktivaci provedete, tak nikdo neuvidí váš stav aktivity, tak stejně jej u ostatních uživatelů neuvidíte vy. Přejděte tedy na váš profil, nahoře klepněte na ikonu menu, a poté přejděte do Nastavení -> Soukromí -> Stav aktivity, kde deaktivujte Zobrazit stav aktivity.

Skryjte vaše příběhy

Na Instagram můžete kromě klasických příspěvků, které zůstávají na vašem profilu, přidat také tzv. stories, potažmo příběhy. Tyto příběhy se na vašem profilu udrží pouze 24 hodin od zveřejnění. V určitých případech se ale můžete ocitnout v situaci, kdy některý z příběhů chcete před určitým uživatelem skrýt. Buď si můžete přímo nastavit, před kým se mají příběhy skrýt, popřípadě existují tzv. Blízcí přátelé, které si ručně vyberete a příběhy můžete sdílet přímo jim. Pro nastavení uživatelů, před kterými chcete příběh skrýt, přejděte na váš profil a nahoře klepněte na ikonu menu. Poté přejděte do Nastavení -> Soukromí -> Příběh, kde otevřete Před kým chcete skrýt a vyberte uživatele. Popřípadě přejděte do Blízcí přátelé a vyberte konkrétní skupinu uživatelů, kterým budete příběhy zasílat.

Deaktivujte notifikace

Posledním tipem v rámci tohoto článku je, abyste si kompletně deaktivovali notifikace pro Instagram. Osobně naprosto chápu, že si někdo nechává zapnuté notifikace pro aplikaci Zprávy, na druhou stranu ale nerozumím tomu, pryč by nám měly chodit notifikace z Instagramu. Na sociální sítě byste se měli připojovat pouze tehdy, kdy sami chcete, a nikoliv na popud nějaké notifikace. Jedno takové upozornění vás navíc při práci může kompletně rozhodit – ve finále tak nebudete vůbec produktivní a riskujete tak nějaké problémy. Pro deaktivaci notifikací z Instagramu přejděte do Nastavení -> Oznámení -> Instagram, kde oznámení kompletně deaktivujte, anebo si je nastavte podle vlastního gusta.