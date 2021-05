Základní bezplatné aplikace, které by neměly chybět ve vašem Macu

V rámci posledních dní se na našem magazínu věnujeme základním aplikacím třetí strany, které by neměly chybět ve vašich Apple produktech. Společně už jsme se podívali na základní bezplatné aplikace pro iPhone a Apple Watch, nekousli jsme však už také aplikace placené. Tento článek pak bude věnován všem uživatelům jablečných počítačů, jelikož si ukážeme základní aplikace, které by neměly chybět ve vašem Macu. Nutno podotknout, že se jedná o čistě subjektivní seznam aplikací – pokud tedy máte vy oblíbenou nějakou jinou základní bezplatnou aplikaci na macOS, rozhodně se o ni podělte v komentářích.

Macs Fan Control

V případě, že nepatříte mezi vlastníky nejnovějšího MacBooku Air s M1, tak má váš Mac či MacBook integrované ventilátory, které pomáhají v chlazení celého zařízení. Zatímco u nejnovějších jablečných produktů nedochází k výraznému zahřívání, jelikož je využíván úsporný čip Apple Silicon, tak u Maců s procesory Intel dochází naopak k obrovskému zahřívání, a to již po dobu několika dlouhých let. Intel bohužel se svými procesory zaspal dobu a není divu, že se ho Apple postupně zbavuje. Pokud byste si chtěli ručně zvýšit otáčky ventilátoru, aby vám tělo MacBooku nespálilo dlaně, popřípadě pokud naopak potřebujete klid a snížit otáčky ventilátoru, tak sáhněte po bezplatné aplikaci Macs Fan Control. Více se o Macs Fan Control dozvíte zde.

Macs Fan Control stáhnete zde

The Unarchiver

Pokud chcete sdílet vícero různých souborů – a je jedno, zdali přes e-mail, anebo přes nějakou službu – tak se vždy hodí provést tzv. archivaci či „zabalení“. Díky archivaci se veškeré soubory promění v jediný archiv, se kterým se pak o mnoho jednodušeji pracuje. Existuje hned několik různých archivačních formátů, do kterých lze soubory zabalit. Mezi nejznámější patří ZIP a RAR a nutno podotknout, že nativně umí macOS pracovat pouze s formátem ZIP. Pokud vám tedy někdo pošle RAR, jste „nahraní“. Naštěstí ale stačí, abyste si stáhli aplikaci The Unarchiver, která vám s otevřením formátu RAR (a dalších) pomůže. The Unarchiver by měl být součástí každého Macu, nikdy totiž nevíte, kdy vám přijde nějaký archiv, který klasicky nebudete schopni otevřít.

The Unarchiver stáhnete zde

Be Focused

Soustředit se na práci či jakoukoliv jinou činnost je v dnešní moderní době složitější než kdykoliv jindy. Při práci vás totiž může velmi jednoduše vyrušit prakticky cokoliv – nejčastěji se jedná o nějakou notifikaci ze sociální sítě, na kterou (ne)musíte ihned reagovat. Pokud navíc pracujete doma v home-office, tak vás dokáže rozhodit i pouhopouhá chuť na kávu. S pomocí Be Focused si můžete vaši pracovní dobu rozdělit na jakési menší díly. To znamená, že se práci budete věnovat v menších intervalech s tím, že mezi nimi budete mít čas na krátkou pauzu v podobě protažení či právě zkontrolování notifikací na iPhonu. Pokud vás tato aplikace zaujala, můžete se o ní více dozvědět zde.

Be Focused stáhnete zde

Flux

I přesto, že se v posledních dnech na internetu objevují všemožné informace o tom, že Night Shift a ostatní aplikace, které slouží k filtrování modrého světla z monitorů, jsou naprosto bezpředmětné, tak z vlastní zkušenosti již opravdu dlouhou dobu tvrdím opak. Osobně jsem Night Shift používal opravdu dlouhou dobu, každopádně jsem se postupem času dostal k aplikaci Flux. Tuto aplikaci lze považovat za Night Shift na steroidech, jelikož nabízí nespočet funkcí pro personalizaci. Ihned poté, jakmile jsem začal Flux používat, mě přestala pravidelně v ranních hodinách bolet hlava, kromě toho ráno nebývám navený a nebolí mě oči. Flux mohu doporučit naprosto všem uživatelům jablečných počítačů. O modrém světle a aplikaci Flux se více dozvíte zde.

Flux stáhnete zde

IINA

Pokud si chcete v rámci macOS přehrát nějaké video, tak k tomu musíte využít výchozí aplikaci QuickTime. Před několika lety tato nativní aplikace patřila mezi špičku ve svém oboru a stala se velmi oblíbenou. Pravdou ale je, že aktuálně Apple s aplikací QuickTime zaspal dobu. Ten aktuálně bez převodu neumí přehrávat některé základní formáty a dokonce nenabízí ani různé funkce, které konkurence ano. Pokud hledáte nejpokročilejší video přehrávač, který je však zároveň minimalistický, tak sáhněte po IINA. Tato aplikace disponuje moderním grafickým rozhraním, které je jednoduché a čisté. Vzhled přehrávače designově zapadá do současných aplikací a designu. Není to ale pouze design, který z přehrávače IINA dělá kvalitní a moderní přehrávač. Více se dozvíte zde.

IINA stáhnete zde