Základní placené aplikace, které by neměly chybět ve vašem iPhonu

Pokud patříte mezi věrné čtenáře našeho magazínu, tak vám zajisté v posledních dnech neunikly články, ve kterých jsme se věnovali základním aplikacím třetí strany, jež by neměly chybět ve vašich jablečných zařízeních. Prvně jsme se podívali na seznam bezplatných aplikací, v tomto článku už se podíváme na seznam placených aplikací na iPhone, které by se vám mohly hodit. Nutno podotknout, že níže uvedený výběr je čistě subjektivní a samozřejmě tyto aplikace nemusí být důležité pro všechny z vás. Pokud máte vy nějaký další tip na skvělou placenou aplikaci na iPhone, tak se určitě vyjádřete v komentářích.

Threema

Bez všemožných komunikátorů se v dnešní jednoduše neobejdete. Mezi nejpopulárnější chatovací aplikace patří například Messenger či WhatsApp. Nutno ale podotknout, že například Messenger ve výchozím nastavení nenabízí koncové šifrování, WhatsApp pak přichází s relativně nesmyslnými podmínkami používání. Hledáte-li nejbezpečnější chatovací aplikaci, kterou si na svůj iPhone můžete stáhnout, tak je Threema jasnou volbou. Threema vás vyjde na 79 korun, za tuto cenu však získáte aplikaci, která zvládne ochránit vaše data před hackery, korporacemi i vládními agenturami. Threema nabízí otevřený zdrojový kód a kromě toho, že zvládne šifrovat zprávy, tak pomocí ní můžete vést také šifrované hovory i videohovory… a mnoho dalšího.

Threemu můžete za 79 Kč zakoupit zde

Forest

V současné době je pro uživatele moderních technologií stále složitější udržet svou pozornost u jediné činnosti. Naprosto jednoduše nás totiž může rozhodit například příchozí zpráva či e-mail, anebo jakékoliv jiné upozornění ze sociálních sítí. Přesně proto vzniklo hned několik různých aplikací, díky kterým se můžete lépe soustředit. V aplikaci Forest budete mít na starost vlastní les, ve kterém budou růst rostliny a stromy. Jeden strom vám vyroste pokaždé, když v aplikaci bez opuštění setrváte předem nastavený čas, po který se chcete soustředit. Od délky soustředění se odvíjí také výsledná velikost stromu. Jakmile spustíte odpočet, tak strom začne pomalu růst, pokud však aplikaci Forest opustíte, tak se růst stromu přeruší a musíte začít od znova. Forest vás vyjde na 49 korun.

Forest můžeteza 49 Kč zakoupit zde

Focos Pro

Nativní aplikace Fotoaparát se v posledních aktualizacích dočkala výrazného vylepšení. Problém je ale v tom, že ty největší novinky si užijí pouze vlastníci iPhonů XS a novějších. Veškerá starší zařízení si bohužel musí vystačit s původní verzí aplikace Fotoaparát, která zůstala neměnná již po dobu několika dlouhých let. A rozhodně nejde o to, že by starší iPhony po výkonnostní stránce nové funkce nezvládaly. Existují totiž aplikace třetí strany, díky kterým veškeré „prémiové“ funkce získáte i na starší iPhony – v některých případech tyto aplikace dokonce nabízí funkcí ještě více. Skvělým příkladem je aplikace Focos, jenž je sice k dispozici zdarma, každopádně v této verzi chybí několik skvělých funkcí, které se mohou hodit. Doporučuji tedy pořízení Focos Pro za jednorázový poplatek 329 korun.

Focos Pro můžete za 329 Kč koupit zde

WaterMinder

Apple je jedna z mála společností, která se stará o zdraví svých zákazníků. Veškerá zdravotní data si můžete nechat zobrazit v aplikaci Zdraví – konkrétně zde najdete například denní počet ušlých kroků a spálených kalorií a mnoho dalšího. Pokud navíc máte Apple Watch, tak těchto dat můžete sledovat ještě více – například tepovou frekvenci a cvičení. Zapomenout bychom však neměli ani na dodržování denního pitného režimu, který dokáže výrazně ovlivnit vaši náladu, celkový pocit a mimo jiné také spánek. Opět existuje hned několik různých aplikací, které si můžete pro sledování pitného režimu pořídit. Hledáte-li naprostou špičku, tak mohu doporučit WaterMinder, který vás vyjde na 129 Kč. K dispozici je na iPhone, iPad, Apple Watch i iPad.

WaterMinder můžete za 129 Kč koupit zde

Streaks

Patříte mezi jedince, kteří si nejsou schopni na něco navyknout? Máte toho přes den tolik, že si nepamatujete, co všechno musíte udělat? Jestliže jste si na tyto otázky odpověděli kladně, tak se vám bude líbit aplikace Streaks. Tato aplikace totiž slouží především k tomu, abyste se naučili různé návyky a každodenní úkoly. Tato aplikace je dostupná i pro Apple Watch, díky čemuž budete mít veškeré návyky k dispozici vždy po ruce. Streaks se stal opravdu velmi populárním a z vlastní zkušenosti mohu potvrdit, že funguje. Investice 129 Kč vás tedy rozhodně bolet nebude, ba naopak za ni budete rádi.

Streaks můžete za 129 Kč koupit zde