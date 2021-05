S tímto pouzdrem pro nový ovladač k Apple TV jej půjde vyhledat přes Najít

Apple na své jarní události představil přepracovaný ovladač Siri Remote s fyzickým ovládacím panelem místo toho dotykového přítomného v předchozí generaci (a hojně kritizovaného). Pokud jej ale pořád vlastníte a upgrade na novinku neplánujete, možná vás bude zajímat toto pouzdro. S jeho pomocí totiž k němu připevníte AirTag a vždy jej tak najdete, ať už vám zapadne jen za pohovku, nebo si jej splete váš pes s kostí a zahrabe ho na zahradě.

Nutno říci, že nový ovladač představený spolu s Apple TV 4K 2. generace U1 čip také nenabízí. K oběma ovladačům, a ostatně i čemukoli jinému, můžete samozřejmě svůj AirTag přichytit pomocí lepící pásky, ale asi se shodneme na tom, že výsledek není příliš elegantní. Etsy je web zaměřený na ručně vyráběné produkty, a právě v něm uživatel PrintSpiredDesigns publikoval svou podobu pouzdra určeného pro první generaci ovladače Siri Remote vytisknutého na 3D tiskárně.

Dálkový ovladač se do něho zasouvá z horní strany, zatímco AirTag lze umístit do otvoru ve spodní části. Díky této kombinaci tak získáte možnost sledování polohy dálkového ovladače v aplikaci Najít na zařízeních společnosti Apple. Na výběr je i z několika barevných variant, a to černé, bílé nebo luminiscenční. Materiál je PLA plast, jehož základní surovinou je rostlinná biomasa (kukuřice, obilniny, brambory, sója atd.).

Na Etsy si můžete pouzdro pořídit za 285 Kč, pokud ale disponujete vlastní 3D tiskárnou, lze si za 53 Kč koupit jen STL soubor a tisk si vytvořit sami. Počítejte ale s tím, že vzhledem k poloze AirTagu na ovladači může být do jisté míry tlumen zvuk, který může pro snadnější sluchovou orientaci vydávat.