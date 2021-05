iOS 14.6 přinese první softwarové vylepšení pro AirTag

Lokalizátory AirTag jsou sice na pultech obchodů teprve pár dní, Apple však už pro ně chystá první softwarové vylepšení. To se dotkne konkrétně jeho režimu Ztraceno, který půjde od iOS 14.6 nastavit volněji než je tomu nyní.

V současnosti platí, že při aktivaci režimu Ztraceno na AirTagu začne lokalizátor zobrazovat jeho nálezcům telefonní číslo svého majitele spolu se zprávou, kterou si může každý nastavit dle svého. Od iOS 14.6 bude však možné místo telefonního čísla určeného pro vaše kontaktování emailovou adresu a to jakoukoliv. Nemusíte tedy odkrývat například vaše Apple ID, nebudete-li chtít. Drobnou nevýhodou je pak to, že si lze zvolit buď telefonní číslo, nebo mailovou adresu, což mírně sníží šanci k vašemu rychlému zastižení.

Pokud by vás pak zajímalo, kdy přesně bychom se mohli ostrých verzí těchto systémů dočkat, velmi hrubým odhadem by to mohlo být někdy na začátku června a tedy v rámci WWDC. Apple totiž bude systém zcela určitě testovat minimálně na pět bet s týdenními či delšími rozestupy. Pokud by však přistoupil na testování ve stylu iOS 14.5, které je dlouhé extrémně, nemusel by mu ani červen nakonec stačit.