Brembo představilo svítící brzdy, které bezdrátově připojíte k iPhone

Společnost Brembo není zřejmě potřeba většině našich čtenářů příliš představovat. Za posledních šedesát let se Brembo stalo doslova synonymem pro automobilové a motocyklové brzdy. Za tu dobu začalo spolupracovat s řadou nejslavnějších automobilek světa, které jejich brzdové systémy montují nejen do svých vrcholných modelů. Brembo v letošním roce slaví již vzpomínaných 60 let na trhu a při té příležitosti se rozhodla společnost představit spojení moderna a tradice. Novinka nesoucí název G Sessanta LED Brake Caliper nabízí propojení brzdového třmene s mobilním telefonem a zároveň svým designem odkazuje na legendární brzdový třmen z roku 1972.

To, na co padne zrak jako první, je fakt, že chladící žebrování je podsvíceno pomocí LED pásků, jejichž barvu lze měnit pomocí aplikace, ke které brzdy připojíte. Automobilky tradičně účtují za změnu barvy brdových třmenů až desítky tisíc korun a navíc jejich barvu můžete zvolit jen jednou. Díky Brembo G Sessanta LED byste si mohli měnit barvy kdykoli se vám zachce a to navíc v neomezené škále barevných odstínů.

Kdyby brzdy uměly jen měnit barvu, jednalo by se o úsměvnou blbost, která zaujme skutečně jen pár nadšenců do tuningu. Ovšem aplikace toho umí mnohem víc a dokonce i jednu skutečně extrémně zajímavou věc. První vychytávkou je upozornění aplikace na nutnost vyměnit brzdové destičky, případně i kotouče. To je sice věc, kterou má dnes již téměř každé auto ve standardní výbavě, ale na druhou stranu, proč by vás na to nemohla upozornit i aplikace. Další zajímavostí je pak možnost využít barevného podstvícení třmenů i při brždění, kdy budou blikat červenou barvou a upozorní tak dodatečným osvětlením kolemjedoucí vozidla na to, že brzdíte a to i v případě, kdy vám zrovna neuvidí na stadnardní brzdová světla.

Tou nejlepší vychytávkou je však možnost pomocí aplikace brzdy zabrzdit nezávisle na vozidle a odemknout je až v momentě, kdy chcete vůz použít. Zloděj, který by tak vůz ukradl, nebude mít možnost pomocí brzdového pedálu vůz odbrzdit a pokud nebude mít přístup k vašemu telefonu, bude mít zkrátka smůlu. Brembo mluví o své novince prozatím jako o konceptu, jehož vývojem se však seriozně zabývá a minimálně některé z těchto technologií by skutečně chtělo uvést na trh.