Nejbizarnější věc, kterou můžete bezdrátově připojit k iPhone? Jednoznačně tyto šrouby na kolo!

Mám doma zubní kartáček, který můžu připojit bezdrátově ke svému iPhone, zkusil jsem to jednou. Mám dokonce masážní pistoli od HyperIce, kterou jde také z nějakého nepochopitelného důvodu připojit k iPhone přes Bluetooth, ale nic z toho není tak bizarní jako Wheelguard. Na Kickstarteru se totiž snaží tento projekt vybrat dostatek finančních prostředků na to, aby vznikly speciální šrouby na kolo od auta, jenž budou chránit majitele před krádeží disků. Je pravda, že pěkné disky stojí často částku výrazně přesahující sto tisíc korun. Na nich jsou pak většinou obuté nějaké Pilot Sport nebo Super Sport 4Ds za dalších třicet tisíc a v případě, kdy vám z auta někdo taková kola odmontuje, je škoda skutečně vysoká. To navíc jen v případě, kdy zloděj bude tak ohleduplný a auto něčím vypodloží a nenechá jej zkrátka spadnout na zem.

Právě tomuto problému má pomocí inteligentní šroub, jenž by byl přes Bluetooth propojen s krabičkou zasunutou ve vašem OBD portu v autě. Krabička v OBD by navíc měla integrovanou sim kartu a v momentě, kdy by někdo začal odmontovávat šrouby kol by dostala o této akci informaci a přes internet upozornila majitele auta na to, že se něco nekalého děje s jeho vozem. Přesto, že se vlastně jedná v podstatě o zajímavý nápad, je to zřejmě jedna z nejbizárdnějších věcí, které je možné připojit bezdrátově k vašemu iPhone. Cena jednoho kitu se čtyřmi šrouby a OBD krabičkou by pak stála 99€, tedy něco přes dva a půl tisíce korun.

O tom, že se jedná o skutečně poměrně bizarní záležitost svědčí i fakt, že se do dnešního dne podařilo na projekt vybrat pouze 1000$ z celkové částky téměř třiceti tisíc dolarů. A to navíc přesto, že projekt sdílel na svém YouTube jeden z nejznámějších automobilových nadšenců Shmee150, který má 2 260 000 odběratelů. Přesto, že na to, aby inteligentní šrouby vznikly, zbývá ještě 28 dní, během kterých se ji musí podařit získat potřebnou částku, je již dnes poměrně pravděpodobné, že tento projekt zůstane spíše v propadlišti dějin, než že by se objevil na našich vozech.