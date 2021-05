První iPhony s 5G modemy od Applu dorazí už za dva roky

Pouhé dva roky dělí Apple od dalšího velkého osamostatnění se. Vyplývá to alespoň z nových informací analytika Ming-Chi Kua, podle kterého má kalifornský gigant už na rok 2023 naplánováno představení prvních iPhonů s vlastními datovými modemy, kterými nahradí nyní využívané modemy od Qualcommu.

Na vlastních 5G modemech pro budoucí produkty pracuje Apple již poměrně dlouho a to zejména kvůli napjatým vztahům s Qualcommem. S tím byl totiž ještě relativně nedávno na nože, kvůli čemuž to s implementací 5G na iPhony nevypadalo příliš dobře. Aby však Applu neujel vlak, rozhodl se nakonec s Qualcomemm uzavřít příměří a jeho produkt využít – to však pravděpodobně jen proto, že vlastní řešení ještě v tu chvíli k dispozici neměl. To se však díky zintenzivnění jeho vývoje i neustálému rozšiřování vývojového týmu o ty největší světové experty blíží mílovými kroky.

Technické specifikace či výrobní cena 5G modemů z dílny Applu samozřejmě zatím venku nejsou. Obecně se však dá předpokládat, že budou ušity na míru jeho produktům, díky čemuž budou moci být například extrémně úsporné. Co se pak týče výrobní ceny, ta bude zcela určitě nižší než v případě Qualcommu, jako tomu je třeba i nyní u čipů M1 používaných v Macích a iPadech. I ty jsou totiž pro použití levnější než dříve používané Intely.